Apoyo diario contra la adicción

Un total de 469 personas con problemas de adicción o patología dual –en la que a la adicción se suma de manera simultánea un trastorno mental– recibieron tratamiento durante 2025 en los seis centros de día que la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, tiene concertados con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

La consejera del ramo, Isabel Ayala, visitó ayer uno de ellos, el Centro de Día ‘Heliotropos’ de la Fundación Diagrama, en Murcia, en el que pudo conocer de mano de sus profesionales el servicio de atención, inserción y rehabilitación que desarrollan para el tratamiento de personas con problemas de adicciones o patología dual. Actualmente disponen de 30 plazas concertadas con el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Estos espacios constituyen un recurso rehabilitador intermedio de carácter diurno y en régimen abierto para personas que precisan una intervención más intensiva que el tratamiento ambulatorio, sin requerir ingreso residencial, por lo que se busca favorecer su proceso de recuperación sin desvincularlas de su entorno familiar, social y comunitario. El acceso se realiza mediante derivación desde la red de Salud Mental regional.

«Nos encontramos ante una realidad social muy compleja que va más allá del tratamiento de la adicción. Por ello, nuestra intervención debe ser integral, abordando no solo la esfera clínica sino también la social», señaló Ayala, quien explicó que el itinerario terapéutico comienza con un trabajo previo en los equipos de Salud Mental del SMS –«para estabilizar al paciente y favorecer su motivación»– y culmina en los Centros de Día con un programa de rehabilitación psicosocial. «Esta preparación resulta esencial para el aprovechamiento del programa rehabilitador y garantiza la continuidad de los cuidados», apuntó.

En este sentido, resaltó que «los resultados de las evaluaciones muestran mejoras significativas en recuperación y calidad de vida, mientras que las encuestas de satisfacción alcanzan 3,50 sobre 4 entre las personas usuarias y 3,66 sobre 4 entre sus familias».

Un 40% más de plazas

Los Centros de Día se financian a través de un acuerdo marco con el SMS y una dotación de casi 7,7 millones de euros hasta 2027, a razón de cerca de 2 millones anuales. Actualmente la capacidad asistencial es de 170 plazas, frente a las 152 con las que se contaba en 2023, un aumento de más del 40%.

Ayala recalcó que la apuesta por un modelo de contratación basado en un acuerdo marco le ha permitido al SMS aumentar el número de plazas disponibles y algo tan importante como homogeneizar los criterios de intervención y garantizar la calidad asistencial en toda la red de Salud Mental de la Comunidad, «en el que el modelo de atención se centra en la persona».

La ocupación media de las plazas alcanzó el 96% en 2025, con 140 nuevas admisiones y 132 altas terapéuticas. El tratamiento tiene una duración habitual de hasta 12 meses, se desarrolla de lunes a viernes en horario de 09.00 a 18.00 horas y se articula a través de un Plan de Tratamiento Individualizado (PTI) consensuado entre el paciente, el centro y el equipo de Salud Mental de referencia.

Complejidad clínica y social

El perfil de la población atendida refleja una elevada complejidad clínica y social. El 83% son hombres frente al 17% de mujeres, y el grueso de los pacientes se concentra en la franja de 36 a 55 años (303 personas). El 52% presenta patología dual, siendo la cocaína el principal motivo de tratamiento en el 56% de los casos, seguida del alcohol, con el 24%.

En el ámbito social, el 90% carece de empleo, el 88% no dispone de una red estable de convivencia o apoyo, el 12% se encuentra sin hogar y el 30% mantiene procedimientos judiciales activos. Entre las mujeres atendidas, ocho de cada diez refieren antecedentes de violencia de género.