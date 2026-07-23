Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor HoyTerremoto en MurciaRodaje Película MurciaApuñalamiento Cabo de Palos
instagramlinkedin

Medio Ambiente

AMARME solicita medidas cautelares ante el riesgo derivado de la presencia de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena

La masociación da un plazo de 48 horas para su cumplimiento

Terrenos contaminados por metales pesados en los terrenos de la antigua fábrica de Zinsa en Cartagena.

Terrenos contaminados por metales pesados en los terrenos de la antigua fábrica de Zinsa en Cartagena. / Ayto.Cartagena

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. O.

La organización solicita la adopción inmediata de medidas cautelares, inspecciones, acceso a la información ambiental y actuaciones para proteger la salud pública, los consumidores y el ecosistema del Mar Menor. La Asociación Alianza Mar Menor (AMARME), en representación del ecosistema del Mar Menor y su Cuenca conforme al art. 6 de la Ley 19/2022, ha presentado dos escritos dirigidos a la Consejería de Salud y a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, mediante los que formula un requerimiento formal de actuación urgente y una solicitud preferente de acceso a información ambiental.

Los escritos se fundamentan en los informes técnico-científicos elaborados por la Universidad Politécnica de Cartagena en mayo de 2025 y abril de 2026, que, según expone la asociación, reflejan la existencia de concentraciones preocupantes de metales pesados —entre ellos plomo, cadmio y zinc— en determinados suelos agrícolas del Campo de Cartagena, asociados a la dispersión de contaminantes procedentes de la Sierra Minera.

Ante estos hechos, AMARME considera que las administraciones competentes deben actuar con carácter inmediato aplicando el principio de precaución, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo para la salud pública, garantizar la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente. En sus escritos, la asociación solicita que, en el plazo máximo de 48 horas, se adopten, entre otras, las siguientes medidas:

• La delimitación de las zonas agrícolas afectadas y la restricción temporal de cultivos en aquellos suelos donde exista presencia acreditada de metales pesados transferibles a las plantas.

• La inmovilización cautelar de los lotes de productos agrícolas procedentes de las parcelas afectadas identificadas en el informe técnico.

• La implantación urgente de medidas de contención, sellado y control de lixiviados y escorrentías procedentes de las explotaciones mineras de la Sierra Minera.

• La realización de inspecciones de oficio y campañas sistemáticas de análisis tanto de suelos como de productos agrícolas, con identificación de los puntos de muestreo y de los responsables de las analíticas.

• La entrega a la asociación de toda la información ambiental disponible relativa a informes técnicos, expedientes sobre suelos contaminados, mapas de afección y controles realizados por la Administración regional, al amparo del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006.

Asimismo, AMARME recuerda que la Ley 19/2022, de reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, impone a todas las administraciones públicas el deber de proteger, conservar y restaurar el ecosistema, así como de evitar aquellas actividades que puedan ocasionarle daños.

La asociación sostiene que, cuando existen indicios técnicos de un riesgo relevante para la salud humana y el medio ambiente, las administraciones tienen la obligación legal de actuar y de facilitar la información ambiental de manera inmediata, conforme a la normativa nacional e internacional vigente. La asociación ha requerido a ambas Consejerías que actúen en el plazo improrrogable de 48 horas, al considerar que la legislación ambiental, y la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor obligan a las administraciones a actuar con diligencia cuando existen indicios de un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

Noticias relacionadas

AMARME advierte de que, si persiste la inacción administrativa, ejercerá las acciones legales que correspondan para exigir las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  2. Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial
  3. Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
  4. Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix
  5. La Región se prepara para su jornada más extrema del verano con hasta 44 grados, alerta roja y tormentas con granizo
  6. Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa
  7. Peligro al caer cristales de un séptimo piso de la Gran Vía de Murcia cuando la gente celebraba el triunfo de España
  8. Detenido un joven de 19 años por amenazar a un médico y tirar una botella a la cara a un vigilante del Virgen de la Arrixaca de Murcia

AMARME solicita medidas cautelares ante el riesgo derivado de la presencia de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena

AMARME solicita medidas cautelares ante el riesgo derivado de la presencia de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena

Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano

Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano

La Consejería de Salud mantiene a 912 sanitarios en puestos de difícil cobertura ante la falta de especialistas

La Consejería de Salud mantiene a 912 sanitarios en puestos de difícil cobertura ante la falta de especialistas

Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España

Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España

Telefónica instalará un nodo Edge en la Región en 2027 para impulsar la IA en administraciones y empresas

Telefónica instalará un nodo Edge en la Región en 2027 para impulsar la IA en administraciones y empresas

Caravaca suma otro paso para abrir su esperada UCI

Caravaca suma otro paso para abrir su esperada UCI

El Gobierno regional se aferra al 'todo o nada' y rechaza la quita de 3.318 millones de deuda: "Queremos una condonación total"

El Gobierno regional se aferra al 'todo o nada' y rechaza la quita de 3.318 millones de deuda: "Queremos una condonación total"

Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa

Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa
Tracking Pixel Contents