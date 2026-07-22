Polémica
Vox abre la batalla por retirar la posidonia del litoral murciano
La formación de Abascal acusa a PP y PSOE de unas restricciones que dañan la imagen turística
La acumulación de restos de posidonia en algunos arenales de la Región vuelve al debate político. Vox anunció ayer que llevará a la Asamblea Regional una iniciativa para reclamar cambios que permitan retirar estas algas de las playas y evitar, según la formación, el perjuicio que están ocasionando al turismo y a los municipios costeros.
El portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, junto al diputado Ignacio Arcas y el portavoz municipal en Águilas, Isidro Carrasco, visitaron la playa de Calabardina para denunciar la situación generada por la acumulación de arribazones. La formación responsabilizó al PP y al PSOE de las restricciones derivadas de la normativa europea y española de protección de la posidonia.
Martínez Alpañez aseguró que "el fanatismo climático está llevando a la ruina a nuestros municipios" y anunció una iniciativa para "poner como prioridad la riqueza y el bolsillo de los ciudadanos». Por su parte, Arcas afirmó que los bañistas tienen que soportar "auténticas montañas de algas en descomposición, con malos olores".
La polémica llega después de que La Opinión analizara el pasado mes de mayo las dificultades administrativas surgidas tras la entrada en vigor del Real Decreto 191/2026, que endureció las condiciones para gestionar estos restos vegetales y abrió un conflicto entre protección ambiental, mantenimiento de playas e intereses turísticos.
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