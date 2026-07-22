Sorpresa en la Asamblea Regional: el PP salva el decreto de vivienda asequible pese a la abstención de Vox

Sorpresa en la Asamblea Regional por cómo ha logrado pasar el 'examen' de convalidación el decreto-ley de vivienda asequible, paso previo imprescindible para ser debatido en el Pleno y aprobarlo de forma definitiva.

El PP lo ha salvado pese a la inesperada abstención de Vox: los populares consiguieron que continúe su recorrido parlamentario gracias al apoyo de los dos exdiputados de Vox y que ahora forman parte del Grupo Mixto, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, tal y como anunciaron este martes que iban a hacer.

En los últimos días tanto PP como Vox hablaban de que había un "acuerdo cerrado" sobre la política de vivienda y recordaban la necesidad de sacar adelante el decreto. Lo aseguró la pasada semana tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, como unos días más tarde el propio presidente regional, Fernando López Miras, durante un evento de la patronal de la construcción Frecom.

Lo que sí era de esperar es que tanto PSOE como Podemos-IU votaran en contra, tal y como hicieron en la sesión que contó con la intervención del consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Monto, y que estuvo presidida por la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez.

El Grupo Parlamentario Popular solo necesitaba dos votos para que la medida siguiese su curso, y han sido los de Antelo y Martínez los que les han permitido 'respirar'. Además, los dos diputados del Grupo Mixto han propuesto su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos parlamentarios presentar enmiendas e introducir modificaciones durante el debate parlamentario antes de su aprobación definitiva: tanto PP, PSOE y Podemos mostraron su respaldo mientras que solo Vox se abstuvo en esta cuestión.

"Hay que facilitar la construcción, eliminar trabas burocráticas, actualizar los planes generales y poner más suelo a disposición", recordó Antelo durante su turno de palabra.

"Inundar España de bloques de viviendas"

El diputado de Vox Ignacio Arcas justificó durante su intervención la abstención de su grupo en la convalidación al considerar que el decreto no resuelve el problema de fondo del acceso a la vivienda. "No ha sido un decreto íntegramente hecho con Vox. Hemos podido introducir unas medidas que consideramos importantes y vamos a seguir trabajando para tener más fuerza", dijo.

El parlamentario insistió en la necesidad de ampliar la oferta residencial mediante la liberalización de suelo y una mayor agilidad administrativa. "La ampliación del suelo es completamente necesaria y debe ir acompañada de una simplificación administrativa. Tenemos que inundar España de bloques de viviendas mediante fórmulas de colaboración que han demostrado ser exitosas, como el acceso a la vivienda social", sostuvo.

En este sentido, sí que presumió de las aportaciones introducidas por Vox durante la negociación del decreto, como la incorporación dentro del reglamento de vivienda de protección oficial el principio de prioridad nacional, situando "el arraigo y el acumulado histórico de familiares en España como principales criterios de asignación de viviendas".

Cabe recordar que la convalidación era un paso imprescindible para mantener en vigor la norma, que había entrado en vigor el pasado 8 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). De no haber obtenido el respaldo de la Cámara antes del plazo legal, el decreto habría quedado automáticamente derogado, como ya ocurrió con el anterior texto aprobado por el Ejecutivo autonómico en octubre del pasado año cuando PSOE y Vox le hicieron la 'pinza' a López Miras para tumbarle el proyecto.