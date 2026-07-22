La Región se prepara para su jornada más extrema del verano con hasta 44 grados, alerta roja y tormentas con granizo

El termómetro no da tregua. Tras un miércoles como este ya marcado por el calor y las noches tropicales, este jueves la situación se agrava considerablemente respecto a la jornada anterior, que no llegó a registrar avisos rojos.

La Región amanece con el nivel de alerta más alto activado en varias zonas y con el calor extendiéndose incluso a comarcas que este miércoles se libraban de los avisos.

Aviso rojo en Vega del Segura, Guadalentín, Lorca y Águilas

El aviso más severo, de nivel rojo, afecta a la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se esperan 44 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas. Se trata del umbral más alto de toda la Región para esta jornada.

Por debajo, en nivel naranja, se sitúan el Altiplano, con 42 grados, y el Noroeste, con 40 grados, ambos también entre las 13.00 y las 21.00 horas.

El nivel amarillo por calor llega, en cambio, a zonas que el miércoles se mantenían sin avisos activos: el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se prevén 38 grados en la misma franja horaria, de 13.00 a 21.00 horas.

Tormentas en toda la Región por la tarde

A la subida térmica se suma un segundo aviso amarillo, este por tormentas, que en esta ocasión afectará a toda la Región de Murcia entre las 16.00 y las 21.00 horas. Según explica la Aemet, estas tormentas podrían ir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes, por lo que se recomienda extremar la precaución especialmente en las horas centrales y de la tarde.

La propia Agencia señala que los fenómenos significativos de la jornada serán, precisamente, estas temperaturas significativamente altas, con un ascenso notable de las máximas en amplias zonas del interior, junto a las tormentas ya mencionadas.

Temperaturas por municipios: hasta 43 grados en Murcia, Lorca y Yecla

Además del aviso oficial por comarcas, la Aemet detalla en su predicción las temperaturas mínimas y máximas concretas para varios municipios de la Región:

Caravaca de la Cruz : 22 y 41 grados

: 22 y 41 grados Cartagena : 24 y 35 grados

: 24 y 35 grados Lorca : 24 y 43 grados

: 24 y 43 grados Murcia : 25 y 43 grados

: 25 y 43 grados Yecla: 21 y 43 grados

Cartagena vuelve a ser, como ya ocurrió el miércoles, la excepción dentro del mapa térmico regional, con máximas considerablemente más suaves gracias a la influencia del litoral.

Cielos poco nubosos y viento del sur por la tarde

En cuanto al resto de la predicción, la jornada del jueves se presenta con cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes bajas durante la mañana en el litoral. Por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna, precisamente la que dará lugar a las tormentas ya anunciadas. También se prevé polvo en suspensión.

Las mínimas apenas variarán respecto a los días previos, mientras que las máximas seguirán en ascenso, de forma especialmente notable en las zonas del interior. El viento soplará flojo y variable, con intervalos moderados de componente sur durante la tarde.