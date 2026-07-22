La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil

El mes de julio va camino de batir todos los récords en cuanto a los termómetros. La Región de Murcia afronta estos días su tercera ola de calor en apenas tres semanas. Convivir con máximas que superan los 40 grados se ha convertido en la tónica habitual de los murcianos, con un ambiente irrespirable durante las horas centrales del día y noches tropicales en las que es complicado conciliar el sueño.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja de cara a la jornada de este jueves en las comarcas de la Vega del Segura y del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por temperaturas extremas que pueden llegar a alcanzar los 44 grados. En el Altiplano y el Noroeste el aviso será naranja mientras que el Campo de Cartagena el calor azotará con algo menos de fuerza, quedándose en amarillo.

Para preservar la seguridad de la población, tanto la Comunidad como los municipios han tomado medidas para hacer frente a condiciones meteorológicas poco frecuentes. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias tiene activado desde el inicio de la ola de calor el Protocolo de Aviso y Seguimiento de Meteorología Adversa en la Región de Murcia (Meteomur), al tiempo que ha decretado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Protección Civil.

El protocolo establece que un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo puede suponer peligro para la población, extremo en el caso del nivel rojo, y obliga a trasladar esta información a los ayuntamientos afectados, las consejerías implicadas, los servicios de bomberos y Cruz Roja, según ha informado el Gobierno regional.

Prevención de incendios forestales

En materia de prevención de incendios forestales, la Consejería de Medio Ambiente mantiene activas hasta el próximo domingo las medidas extraordinarias en los terrenos forestales de la Región.

Entre ellas figura la limitación del tránsito de vehículos y maquinaria a motor por viales que atraviesen montes, así como restricciones al uso de maquinaria que pueda generar chispas o calor.

Asimismo, permanecen prohibidos el uso del fuego, el lanzamiento de material pirotécnico y la celebración de pruebas o competiciones de vehículos a motor cuyos recorridos discurran por terrenos forestales.

Además, los agentes medioambientales reforzarán la vigilancia en los espacios naturales protegidos y la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales, adscrita al Plan Infomur, permanecerá en estado de alerta para intervenir con rapidez ante cualquier incidencia.

Desde la Consejería de Salud, por su parte, han lanzado una serie de recomendaciones además de advertir que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, dermatitis, quemaduras, insolación, calambres o síncopes, además de otras consecuencias de mayor gravedad.

Comité Técnico permanente en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha acordado la creación del Comité Técnico de Coordinación ante Situaciones de Emergencia y Fenómenos Meteorológicos Adversos, una nueva herramienta que permitirá al Consistorio disponer, por primera vez, de una estructura permanente para coordinar la respuesta municipal ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad y al bienestar de los vecinos.

La medida ha sido impulsada por la alcaldesa, Rebeca Pérez, durante una reunión de trabajo mantenida con responsables de los servicios de emergencia y de las distintas áreas municipales, convocada con motivo de la previsión de altas temperaturas. El nuevo Comité nace con una vocación eminentemente operativa. Su función será dirigir y coordinar la actuación municipal antes, durante y después de cualquier emergencia, facilitando la adopción de medidas preventivas, la movilización inmediata de recursos y la toma de decisiones ágiles para minimizar los efectos de cada situación y acelerar el restablecimiento de la normalidad.

Con respecto a las altas temperaturas de este verano, entre otras medidas, el Ayuntamiento ha cambiado los ciclos semafóricos que se reducirán hasta en 24 segundos el tiempo de espera de los peatones para cruzar la calzada. Esta medida permanecerá activa durante todo el periodo estival y se implantará progresivamente en el resto del municipio. Además, a través de la aplicación TuMurcia, los ciudadanos podrán consultar la ubicación de las fuentes públicas georreferenciadas, localizar los refugios climáticos habilitados con sus horarios de apertura e identificar las principales zonas verdes y espacios arbolados disponibles durante los episodios de calor.

Suspensiones en Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha decidido suspender la celebración del mercado semanal de este jueves en el Huerto de la Rueda y hace un llamamiento a extremar la precaución y adaptar toda actividad al episodio de calor extremo

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, ha pedido a los lorquinos que "extremen al máximo la precaución. Nos enfrentamos a un episodio de calor excepcional, por lo que es fundamental adaptar cualquier actividad a las condiciones meteorológicas y seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales. La colaboración y la responsabilidad de todos serán esenciales para prevenir cualquier incidencia".

El Ayuntamiento también ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca (Platelor) en fase de preemergencia y mantendrá en situación de alerta el Plan Municipal de Emergencias frente a Incendios Forestales (Infolor), permaneciendo todos los servicios municipales preparados para atender cualquier eventualidad que pudiera producirse.

En Puerto Lumbreras, se ha activado el Plan de Emergencia en fase de Preemergencia. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez ha anunciado que “el servicio de teleasistencia municipal y de dependencia ha activado el protocolo de aviso a todos sus usuarios; los trabajadores municipales que desarrollan su actividad al aire libre la concluirán a las 12 horas; se activarán las fuentes municipales; se incrementarán las labores de baldeo de las calles para mitigar los efectos de las altas temperaturas y las escuelas de verano al aire libre o sin climatización podrán hacer uso de las piscinas de verano y el Complejo Deportivo en horario de 12 a 14 horas, con el consiguiente refuerzo de voluntarios de Protección Civil y monitores”.

Por su parte, la concejal de Emergencias ha especificado que “el Plan de Emergencia en fase de Preemergencia incluye el refuerzo de personal del Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil que trabajará en coordinación con la Policía Local y la concejalía de Servicios Sociales para prevenir, detectar y atender a las personas en situación de riesgo ante este episodio de temperaturas”.