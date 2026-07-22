PSOE acusa al gobierno de Lorca de perder 3 millones en subvenciones

El PSOE acusa al Gobierno de Lorca, del PP y Vox, de perder tres millones de euros de unas ayudas europeas para la rehabilitación energética de viviendas al no haber justificado la primera fase de la misma y haber perdido el derecho de optar a las aportaciones de los dos próximos años, un extremo que niega el ejecutivo local. Lo ha denunciado la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Isabel Casalduero, que se ha quejado de la "incapacidad" del ejecutivo lorquino para gestionar los fondos.

Lorca recibió cuatro millones de esa subvención europea que tenían que ejecutarse por fases y suscribió un primer convenio anual por un millón de euros, ha recordado la edil del PSOE, que remarca que el gobierno municipal no ha justificado en plazo la ejecución de las actuaciones, aunque el Gobierno central acaba de dar una moratoria de un año al consistorio para ello. Esa moratoria impedirá al ayuntamiento suscribir el convenio para la siguiente fase, dotada con otro millón de euros, y elimina la posibilidad de acceder a los otros dos millones que le habían sido concedidos.

El PSOE "no comprende esta forma de gestionar" y critica que a la coalición en el gobierno "no le duela perder el dinero que debería llegar a los lorquinos", ha concluido Casalduero.

El gobierno local ha salido al paso de las manifestaciones de Casalduero y ha aclarado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha concedido al ayuntamiento una ampliación del plazo de ejecución de la primera fase del programa hasta el año 2028.

La prórroga ha sido recogida en la correspondiente adenda al acuerdo de la comisión bilateral que regula esas subvenciones, un documento que ya ha sido firmado por ambas administraciones, ratificado y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Respecto a los otros tres millones de euros, la concejala de Vivienda, María Hernández, del PP, recuerda que "esa cantidad nunca llegó a estar disponible" porque la normativa establecía que era imprescindible ejecutar previamente la primera fase (un millón de euros) para poder acceder a nuevas asignaciones económicas.

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Añade que los plazos fijados por el propio ministerio "hacían materialmente imposible ejecutar esas cantidades en el tiempo previsto", una circunstancia que ahora queda evidenciada con la ampliación de dos años concedida para desarrollar la primera fase, ha explicado la edil.