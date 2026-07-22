Óscar López desafía a López Miras: "¿Quién rechaza que le perdonen 3.000 millones de deuda?"

La agenda tecnológica que llevó este miércoles al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a Los Alcázares acabó derivando también hacia dos de los asuntos que marcan la actualidad política nacional: la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la votación que este jueves afronta el Congreso sobre la senda de estabilidad y la condonación de parte de la deuda autonómica.

Tras anunciar la próxima colocación de la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix y visitar el proyecto Nereidas, vinculado al Mar Menor, el ministro defendió la gestión económica del Gobierno y lanzó un mensaje dirigido especialmente al Gobierno de Fernando López Miras a propósito de la quita de deuda que se someterá a votación en la Cámara Baja.

López enmarcó la votación de este jueves dentro de la tramitación de unos futuros Presupuestos Generales del Estado que, según sostuvo, permitirán mantener el nivel de inversión pública y las políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo. El dirigente socialista destacó la evolución de la economía española y aseguró que España sigue liderando el crecimiento entre las grandes economías.

El ministro argumentó que el techo de gasto constituye el primer paso para aprobar unas cuentas "expansivas" y apeló a los distintos grupos parlamentarios para alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante la iniciativa.

Sin embargo, fue al referirse a la condonación de deuda autonómica cuando centró buena parte de su discurso en la situación de la Región de Murcia. López aseguró que la comunidad se beneficiaría especialmente de la medida y cifró en 3.000 millones de euros el volumen de deuda que podría dejar de soportar.

En su opinión, resulta difícil justificar un rechazo a una medida de esas características. El ministro recurrió a una comparación doméstica para ilustrar su argumento y se preguntó qué ciudadano rechazaría que el banco le redujera una parte sustancial de su hipoteca.

"¿Qué tiene que tener en la cabeza un presidente autonómico para no querer que le perdonen 3.000 millones de euros?", planteó. En su opinión, la medida permitiría liberar recursos para financiar servicios públicos como la sanidad, la dependencia o las universidades.

López insistió en que el debate no debería centrarse únicamente en las alianzas parlamentarias o en los cálculos políticos que rodean la votación, sino en las consecuencias prácticas que tendría para las comunidades autónomas. "No tiene ni pies ni cabeza que no se vote a favor de eso", afirmó al defender una iniciativa que, según dijo, beneficiaría a todos los territorios.

El ministro Óscar Puente ha reprobado la posición del Gobierno regional con respecto a la propuesta de condonación de la deuda. / Álex Moreno

Cabe recordar que la comunidad figura entre las autonomías más endeudadas de España en relación con su capacidad financiera y el Gobierno regional, presidido por Fernando López Miras, ha mostrado reiteradamente su rechazo al modelo planteado por el Ejecutivo central para la condonación de deuda. El Ejecutivo regional califica la medida planteada por el Ministerio de Hacienda como un "parche" diseñado bajo criterios políticos unilaterales. Desde la Comunidad sostienen que cualquier quita de deuda resulta inútil a medio plazo si no se acomete de forma simultánea una reforma profunda y multilateral del sistema de financiación autonómica. Al mantenerse la infrafinanciación de los servicios públicos esenciales, la Región se vería obligada a volver a endeudarse en pocos años, argumentan.

Zapatero y el caso Plus Ultra

Durante su comparecencia ante los medios, el ministro también fue preguntado por las informaciones conocidas en las últimas horas sobre la investigación judicial relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las declaraciones que apuntan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

López recordó en primer lugar que la operación contó con todos los controles y mecanismos de supervisión exigidos por la normativa y defendió que recibió los informes favorables de los órganos competentes.

Respecto al exjefe del Ejecutivo, apeló a la prudencia mientras continúa el procedimiento judicial. El ministro señaló que hasta ahora solo se ha conocido la versión de una de las partes implicadas y consideró que será Zapatero quien deba ofrecer las explicaciones oportunas en el ámbito correspondiente.

El dirigente socialista reivindicó además la presunción de inocencia y aseguró que su opinión personal sobre el expresidente no ha cambiado. López recordó que mantiene una relación de más de dos décadas con Zapatero y afirmó que durante ese tiempo nunca observó ninguna conducta que considerara reprochable.

"Yo le he conocido durante 26 años. Yo no he visto nada nunca que fuera reprochable, nunca", manifestó. También recalcó que corresponde a quienes formulan acusaciones aportar pruebas y defendió que cualquier valoración debe realizarse respetando el proceso judicial en marcha.

"Hay un procedimiento judicial en curso, todo el respeto", añadió el ministro, quien se mostró convencido de que el expresidente dará las explicaciones que considere oportunas cuando corresponda.

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La visita concluyó con un mensaje de respaldo a los proyectos tecnológicos impulsados en la Región de Murcia, tanto en el ámbito de los semiconductores como en la economía del dato. Pero fue la votación de este jueves en el Congreso, y especialmente la posibilidad de aliviar en miles de millones la deuda regional, la cuestión política que terminó acaparando buena parte de la atención.