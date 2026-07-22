Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix

La Región de Murcia aspira a hacerse un hueco en uno de los sectores tecnológicos con mayor proyección mientras el Gobierno acelera su apuesta por la microelectrónica y la economía del dato. Esa estrategia sumó este miércoles un nuevo hito con el anuncio de que el futuro centro de diseño de chips ciberseguros de Quantix comenzará a tomar forma este mismo otoño, cuando está previsto que se coloque la primera piedra de unas instalaciones llamadas a reforzar las capacidades industriales españolas en un ámbito considerado estratégico.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, realizó el anuncio durante una visita a Los Alcázares, donde también conoció el proyecto Nereidas, una iniciativa impulsada por la Universidad de Murcia para compartir datos marinos de forma segura y mejorar la gestión del Mar Menor mediante herramientas digitales avanzadas.

Antes de desplazarse al Club Marítimo de Los Alcázares, López se reunió con los responsables de Quantix, empresa en la que el Ejecutivo, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), invirtió en junio de 2025 un total de 19,6 millones de euros. La futura planta se levantará en el Parque Empresarial Murcia Norte y estará dedicada al diseño, validación y comercialización de microcontroladores y componentes seguros destinados a sectores como la automoción, las infraestructuras críticas o el internet de las cosas.

El ministro explicó que el complejo también incorporará capacidades de encapsulado y testado de chips, una actividad todavía poco desarrollada en España y que permitirá reducir la dependencia de proveedores extranjeros en una industria considerada clave para la autonomía tecnológica europea.

Durante su intervención, López enmarcó el proyecto dentro de la estrategia comunitaria impulsada tras la pandemia para reforzar la soberanía digital y la autonomía estratégica. En ese sentido, recordó que buena parte de los fondos europeos movilizados por España se han destinado a la transición verde y digital y sostuvo que esa apuesta abre nuevas oportunidades para territorios como la Región de Murcia.

El ministro Óscar López atiende a los medios tras su visita a Los Alcázares. / Álex Moreno

"El Gobierno de España quiere que Murcia sea pieza clave en la soberanía digital nacional y europea", afirmó el ministro, quien defendió que inversiones de este tipo contribuirán a diversificar el tejido productivo regional y a situar a la comunidad "en el liderazgo absoluto del diseño de los chips ciberseguros".

Según detalló, el centro generará más de 450 empleos cualificados y desarrollará tecnologías vinculadas a los servicios criptográficos avanzados, la certificación digital, la protección de infraestructuras críticas y la criptografía poscuántica, un campo llamado a ganar relevancia conforme evolucionen las tecnologías cuánticas.

López aprovechó además su visita para hacer balance de la inversión estatal en la Región de Murcia en materia de digitalización. Según el ministro, el Ejecutivo ha destinado más de 300 millones de euros a proyectos relacionados con la microelectrónica, el sector audiovisual y la economía del dato. Entre ellos citó el Hub Audiovisual de Murcia y la inversión realizada en Good Films Studio Spain, iniciativas que, según señaló, contribuirán a consolidar la actividad audiovisual en el Levante español.

El proyecto Nereidas: "Una oportunidad de oro"

La segunda parte de la jornada estuvo centrada en el proyecto Nereidas, financiado con 1,04 millones de euros por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través del Programa Espacios de Datos Sectoriales, con fondos europeos.

Acompañado por investigadores de la Universidad de Murcia y por el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, el ministro visitó una de las boyas inteligentes que suministran información al sistema. Los datos recopilados alimentan, entre otras aplicaciones, el denominado gemelo digital del Mar Menor, una recreación virtual que permite simular cómo respondería la laguna ante fenómenos como lluvias intensas, variaciones de temperatura o cambios en el aporte de nutrientes.

El objetivo del proyecto es integrar información oceanográfica, meteorológica, hidrológica y satelital procedente de administraciones públicas, empresas y centros de investigación para facilitar la toma de decisiones y desarrollar nuevas aplicaciones relacionadas con la economía azul.

El ministro ha visitado una de las boyas de datos, situada en Los Alcázares. / Álex Moreno

López destacó que la digitalización ofrece herramientas para anticiparse a los problemas ambientales y mejorar la gestión del entorno natural. "La Región de Murcia tiene una oportunidad de oro con la economía del dato y el Mar Menor puede convertirse en un símbolo de resiliencia frente al cambio climático", aseguró.

Además del gemelo digital, la plataforma incorpora aplicaciones para monitorizar la calidad del agua, elaborar mapas de clorofila, analizar la evolución de la temperatura superficial del mar o integrar información obtenida mediante robots submarinos y proyectos de ciencia ciudadana destinados a detectar contaminación y especies amenazadas.

En la actualidad, Nereidas reúne 84 conjuntos de datos activos y cuenta con 74 entidades adheridas al ecosistema de intercambio de información, mientras otras 90 organizaciones han solicitado incorporarse. El Ejecutivo considera que la iniciativa puede convertirse en un modelo exportable a otras zonas costeras y en uno de los principales referentes nacionales en espacios de datos sectoriales.

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Tras concluir la visita, López puso rumbo a Alicante para continuar una agenda centrada en el impulso de la transformación digital, una estrategia con la que el Gobierno pretende reforzar sectores tecnológicos considerados prioritarios y consolidar nuevos polos de innovación en el arco mediterráneo.