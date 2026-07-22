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Ismael Jiménez toma posesión como nuevo decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia

El acto ha sido presidido por el rector Samuel Baixauli

El rector impone la medalla al nuevo decano de Enfermería.

El rector impone la medalla al nuevo decano de Enfermería. / UMU

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Javier Ayala

Javier Ayala

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia cuenta con nuevo decano. Ismael Jiménez Ruiz y su equipo han tomando las riendas desde este miércoles, 22 de julio, con la toma de posesión. El rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, ha presidido el acto junto al secretario general, Gabriel Lozano.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos del Pabellon Docente Ciencias de la Salud y ha contado con la asistencia de numerosos miembros de la comunidad universitaria.

Junto al decano han tomado posesión los siguientes miembros del equipo decanal:

  • Gabriel Segura López. Vicedecano de Calidad.
  •  Alonso Molina Rodríguez. Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria.
  • Pedro Simón Cayuela Fuentes. Vicedecano del Grado en Enfermería (Sede Cartagena).
  • Guillermo Domenech Asensi. Vicedecano del Grado en Enfermería (Sede Murcia).
  • María del Mar Pastor Bravo. Vicedecana de Movilidad y Relaciones Institucionales.
  • Teresa Sánchez Moya. Vicedecana de Ordenación Académica e Infraestructuras.
  • María Suárez Cortés. Vicedecana de Prácticas Externas y Simulación Clínica.
  • José Miguel Rivera Caravaca. Secretario.

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