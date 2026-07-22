Ismael Jiménez toma posesión como nuevo decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia cuenta con nuevo decano. Ismael Jiménez Ruiz y su equipo han tomando las riendas desde este miércoles, 22 de julio, con la toma de posesión. El rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, ha presidido el acto junto al secretario general, Gabriel Lozano.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos del Pabellon Docente Ciencias de la Salud y ha contado con la asistencia de numerosos miembros de la comunidad universitaria.

Junto al decano han tomado posesión los siguientes miembros del equipo decanal: