Las educadoras infantiles, entre la "temporalidad" y la "precarización"

Comisiones Obreras, junto a la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 pública y privada de la Región de Murcia, volvieron a denunciar este martes la situación de "precarización sistemática y el abandono que sufren" las educadoras infantiles en las aulas de dos años de los centros públicos de Infantil y Primaria. Ambos colectivos sostienen que la Consejería de Educación mantiene unas condiciones laborales "precarias" y reclaman cambios estructurales para dignificar este colectivo. Según el sindicato, la Consejería ha ofertado por cuarto año consecutivo nombramientos temporales en lugar de convertir estos puestos en estructurales, lo que, a su juicio, perpetúa la inestabilidad laboral de profesionales que llevan años realizando las mismas funciones.

El sindicato también denuncia las itinerancias entre centros educativos: en la denuncia sostienen que las trabajadoras deben desplazarse diariamente entre colegios separados por distancias de hasta 40 kilómetros utilizando su vehículo particular y asumiendo los costes derivados del combustible, el desgaste del automóvil y el tiempo invertido en los desplazamientos.

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La Consejería respondió recordando que la competencia para establecer la regulación básica de esta etapa educativa corresponde al Gobierno central antes de defender el "gran esfuerzo" realizado para incrementar el número de aulas gratuitas de 0 a 3 años para el próximo curso.