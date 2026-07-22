Cumbre universitaria por la futura ley regional en Cartagena

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Cartagena reunió este lunes a responsables políticos, universitarios y económicos en un curso que analizó el contenido y los objetivos de la futura ley regional de universidades, que actualmente en su fase final de tramitación antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión a la Asamblea Regional.

Al acto asistieron, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que destacó que la futura ley "dotará a la Región de Murcia de un marco normativo moderno, estable y adaptado a los desafíos que afrontan las universidades en las próximas décadas", al tiempo que subrayó que el texto nace con la voluntad de reforzar la calidad de la enseñanza superior, impulsar la investigación, favorecer la transferencia de conocimiento y estrechar la colaboración entre universidades, empresas y sociedad.

Además del consejero también estuvieron presentes 78 alumnos inscritos de forma presencial que compartieron espacio con los tres últimos rectores de la Universidad de Murcia, sobre el presente y el futuro del sistema universitario regional y los retos que plantea el nuevo marco legislativo.

El curso contó igualmente con la participación del consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez González, quien compartió con Juan María Vázquez una visión comparada sobre el papel de las comunidades autónomas en el desarrollo de la legislación universitaria y los desafíos derivados del actual marco competencial.

Otro de los bloques estuvo dedicado al impacto social del sistema universitario, con la intervención del presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, José Antonio Cobacho, exrector de la Universidad de Murcia, quien puso en valor la contribución de las universidades al desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad Autónoma.

La relación entre universidad y empresa centró igualmente parte del debate con la participación del secretario general de CROEM y exrector de la Universidad de Murcia, José Luján, quien incidió en la importancia de reforzar la transferencia de conocimiento y la innovación como elementos esenciales para mejorar la competitividad del tejido productivo regional.

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Asimismo, el curso reunió a responsables institucionales, representantes universitarios, especialistas en Derecho Universitario y agentes económicos y sociales, consolidándose como un espacio de análisis sobre una norma que encara ya su recta final antes del inicio de su tramitación parlamentaria.