Urbanismo
El Consistorio demole una vivienda degradada en la calle Pósito
Los trabajos han sido adjudicados por un importe de 20.000 euros y cuentan con un plazo de ejecución de un mes para completarse
La edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, ha supervisado el inicio de las obras de demolición de una vivienda unifamiliar entre medianeras ubicada en el número 4 de la calle Pósito, una actuación, incluida dentro del ‘Compromiso Vivienda 2030’, que pretende erradicar la infravivienda y recuperar inmuebles degradados en los barrios altos del municipio.
La Administración dirigida por Fulgencio Gil afirma que la intervención ha sido posible "gracias a una ayuda concedida por el Gobierno regional que permitirá la rehabilitación de doce viviendas municipales, la reedificación de otras siete, la demolición de cuatro inmuebles municipales y la regeneración de dos espacios públicos degradados en los barrios de Santa María, San Pedro y San Juan, reforzando el parque público residencial y favoreciendo la recuperación integral de estas zonas históricas del municipio".
María Hernández ha destacado que "esta actuación forma parte de la estrategia municipal para revitalizar los barrios altos, mejorar la calidad de vida de sus vecinos y transformar el casco histórico".
La vivienda, de propiedad municipal, cuenta con una superficie construida de 84 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.
Una vez terminados estos trabajos, el Ayuntamiento procederá a reconstruir el edificio dentro de las actuaciones de la estrategia municipal Plan Lorca Vivienda, para eliminar la infravivienda y los inmuebles en situación de degradación o abandono.
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