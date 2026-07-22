La confianza de los economistas murcianos entra en "tarifa plana" ante la incertidumbre internacional

La economía de la Región de Murcia se mueve en "tarifa plana", sin grandes avances ni retrocesos durante el primer semestre del año. Así lo resumió el decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, al presentar este miércoles los resultados del 39º Barómetro de Situación Económica, que refleja una percepción de estabilidad entre los profesionales, marcada por la prudencia y la incertidumbre derivada del contexto geopolítico internacional con la guerra entre Irán y Estados Unidos todavía presente.

El dato más significativo es que el 71,4% de los economistas considera que su situación económica personal es igual que hace seis meses, mientras que un 12,9% afirma haber mejorado y un 15,7% asegura que ha empeorado. Respecto al barómetro de diciembre de 2025 apenas se aprecian movimientos: la opción 'peor' cae solo cuatro décimas y la de 'mejor' pierde 4,1 puntos, que pasan a engrosar el grupo de quienes no perciben cambios.

Situación económica personal en junio de 2026 respecto a seis meses atrás. / L. O.

Desde el Colegio explicaron que esta evolución responde a un escenario internacional marcado por la incertidumbre, agravada por las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, que invita a la cautela pese a que las previsiones de crecimiento económico y la evolución del empleo continúan dibujando un panorama relativamente estable.

De cara a los próximos seis meses, el optimismo gana ligeramente terreno. Un 22,9% de los colegiados cree que su situación económica mejorará, mientras que el 70% considera que permanecerá igual y apenas un 7,2% prevé un deterioro, de los que menos del 3% espera un empeoramiento importante, tal y como expuso José Carlos Sánchez de la Vega, director del Barómetro.

Cautela en la economía regional, nacional y europea

La valoración de la evolución económica durante el último semestre también evidencia esa sensación de estabilidad. En una escala de 1 a 5, la economía regional obtiene 3,09 puntos, por encima de la española (2,93) y de la europea (2,63). Sin embargo, las previsiones para los próximos seis meses mantienen un tono contenido, con puntuaciones de 2,91 para la economía murciana, 2,86 para la española y 2,74 para la comunitaria.

El Colegio interpreta estas cifras como un reflejo de la prudencia con la que los economistas afrontan la segunda mitad de 2026, en un contexto donde los nuevos factores de riesgo internacionales frenan expectativas más optimistas.

Expectativas de crecimiento por sectores. / L. O.

Tecnología, turismo y construcción lideran las expectativas

Por sectores, las perspectivas apenas cambian respecto al anterior Barómetro: las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones vuelven a situarse como la actividad con mejores expectativas de crecimiento (3,57 puntos), seguidas por turismo, ocio y hostelería (3,46) y construcción (3,40).

También se mantienen por encima de la media la industria agroalimentaria (3,26), las actividades sanitarias y de servicios sociales (3,20) y el sector financiero y de seguros (3,17). En el extremo contrario aparecen logística y transporte (3,06), agricultura (3,00), otra industria (2,84) y, especialmente, el comercio minorista, que con 2,39 puntos es el único sector claramente por debajo del nivel de crecimiento esperado. La puntuación media de todos los sectores se sitúa en 3,13, ligeramente por debajo de la registrada en diciembre de 2025.

Freno a la recuperación empresarial

El Barómetro también detecta un 'enfriamiento' en la percepción sobre la salud económico-financiera de las empresas murcianas. La valoración actual alcanza 3,19 puntos, manteniéndose por quinta edición consecutiva por encima del nivel considerado neutro, aunque el ritmo de recuperación vuelve a ralentizarse.

Además, las expectativas para los próximos seis meses son más pesimistas que las expresadas en la anterior encuesta, lo que podría apuntar a un "cambio de tendencia" en la percepción sobre la evolución del tejido empresarial regional, explicó Sánchez de la Vega. En la misma línea, los economistas prevén que el consumo de las familias permanecerá prácticamente estable, descartando grandes variaciones durante la segunda mitad del año.

La confianza sigue en positivo, aunque pierde impulso

El Índice de Confianza del Economista confirma esa sensación de "tarifa plana" mencionada por Ramón Madrid. El indicador apenas mejora respecto al semestre anterior, aunque continúa en terreno positivo y alcanza el tercer nivel más elevado de los últimos siete años.

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El avance se sustenta en ligeras mejoras tanto en la valoración de la situación actual como en las expectativas futuras, con especial recuperación de los indicadores de empleo y consolidación de la inversión. En cambio, las exportaciones siguen siendo la única variable en terreno negativo, empeorando además sus resultados respecto al anterior Barómetro.