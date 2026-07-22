Estudio
¿Una caña con la princesa Leonor o con Carlos Alcaraz? Los murcianos tienen claros sus favoritos
La heredera al trono y el tenista de El Palmar encabezan las preferencias en una encuesta que también sitúa a Felipe VI entre los más elegidos
La princesa Leonor y el tenista Carlos Alcaraz se han convertido en los personajes públicos con los que más les gustaría compartir una cerveza a los ciudadanos de la Región de Murcia, según revela un estudio elaborado por Cerveceros de España. Un dato que cobra especial relevancia en el caso del murciano Alcaraz, que arrasa tanto en la clasificación general como en la específica de deportistas.
La Región de Murcia destaca además por un detalle singular: es la única comunidad autónoma de toda España en la que la Casa Real logra colocar a dos de sus miembros entre los tres primeros puestos, tanto en la lista femenina como en la masculina. Un "pleno real" que no se repite en ningún otro territorio.
La princesa de Asturias, la favorita entre las mujeres
En el ranking femenino, Leonor se alza con el primer puesto con un 16,3% de los apoyos de los murcianos. La siguen Rosalía, con un 11,3%, y un empate técnico entre Belén Esteban y Sara Carbonero, ambas con un 10% de las preferencias. Cierran el ‘top 5’ Úrsula Corberó y Aitana.
Alcaraz, por delante de Felipe VI y Bardem
En la lista masculina, el tenista Carlos Alcaraz se sitúa en primera posición con el 15% de los votos. Le siguen muy de cerca, empatados con un 13,8%, el rey Felipe VI y el actor Javier Bardem. Completan el grupo de favoritos Antonio Banderas y Rafa Nadal.
Este año, el estudio de Cerveceros de España ha incorporado por primera vez un ranking específico dedicado a deportistas. Y en la Región de Murcia, el nombre de Carlos Alcaraz vuelve a repetir en lo más alto, por delante de Andrés Iniesta, Rafa Nadal, Marc Cucurella e Ilia Topuria.
Entre las deportistas femeninas, la lista la encabeza la badmintonista Carolina Marín, seguida de la atleta Ana Peleteiro, la nadadora Mireia Belmonte, la futbolista Aitana Bonmatí y la nadadora Ona Carbonell.
La investigación se ha realizado entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2026, a partir de 2.000 entrevistas a personas mayores de 18 años, con representación proporcional de todas las comunidades autónomas de España.
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