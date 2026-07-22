La Asociación Contra el Cáncer de la Región pide encarecer las cajetillas tras la aprobación de la ley antitabaco y vetar los vapeadores desechables

La Asociación Española Contra el Cáncer valoró positivamente la aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley del Tabaco, una norma que considera "un paso fundamental" para proteger la salud de toda la población, y en especial la de los niños y jóvenes.

La entidad pide ahora que, durante su paso por el Congreso, exista el máximo consenso entre los partidos políticos para agilizar la tramitación y mejorar el texto.

Subida de impuestos y empaquetado genérico, entre las peticiones

Entre las medidas que reclama incorporar durante ese proceso, la Asociación destaca dos de eficacia demostrada: el aumento de la fiscalidad del tabaco y el empaquetado genérico, es decir, cajetillas sin logotipos ni colores identificativos de marca.

Además, solicita que, una vez se resuelva el procedimiento europeo correspondiente, se incluya en la ley la prohibición de los vapeadores de un solo uso, tal y como ya sucede en otros países de la Unión Europea.

Espacios sin humo y freno a la publicidad, avances "reclamados desde hace años"

La organización subraya que el texto anunciado por el Gobierno recoge avances que llevaba años reclamando, como la ampliación de los espacios sin humo, las limitaciones de acceso y consumo de menores, la equiparación de los productos relacionados al tabaco convencional y la prohibición de todas las formas de publicidad y promoción.

Asimismo, considera fundamental definir de manera clara y restrictiva los puntos de venta de los nuevos dispositivos y productos con nicotina, evitando vacíos regulatorios que puedan facilitar su acceso, visibilidad o promoción, especialmente entre menores y jóvenes.

Piden retomar también la prohibición de sabores en vapeadores

La Asociación, que valora la aprobación de este texto, solicita además al Gobierno que extienda su compromiso con la salud de la población en general, y de los jóvenes y niños en particular, tramitando el Real Decreto Ley 579/2017, que incluye aspectos tan importantes para el control de la adicción como la prohibición de los sabores en los productos relacionados y la regulación de las bolsitas de nicotina.

En cualquier caso, la Asociación cree que es una oportunidad histórica para situar a España entre los países más avanzados en la protección de la salud frente a la adicción al tabaco y la nicotina. El envío del Proyecto de Ley al Congreso supone un avance importante, que debe materializarse cuanto antes para reducir el consumo, proteger a los menores y dificultar la actuación de una industria que, según denuncian, sigue buscando nuevas vías para captar consumidores.

La Asociación Española Contra el Cáncer considera que la futura ley puede marcar un antes y un después en la prevención del cáncer y de otras enfermedades asociadas al consumo y adicción del tabaco y la nicotina, contribuyendo decisivamente al objetivo de alcanzar la primera generación libre de tabaco en España para el año 2030.