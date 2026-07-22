La Aemet mantiene las alertas amarillas en casi toda la Región por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados

Los termómetros siguen a reventar con la tercera ola de calor que azota con temperaturas extremas a la Región de Murcia y a gran parte de España. Tras un martes tórrido, el miércoles llega con temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en la mayor parte de la Región y con noches tropicales -todo el territorio estará en mínimas que superan los 20 grados-.

Por esto, los avisos permanecen activos en todas las comarcas, salvo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde, hasta el momento, no hay alertas activas. Además del calor, el tiempo en los últimos días ha estado por la nubosidad y las tormentas, principalmente en el norte. Este miércoles 22 de julio no será una excepción, puesto que tanto el Noroeste como el Altiplano permanecerán con avisos amarillos, ante el desarrollo de posibles tormentas.

En este sentido, según indicó la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, "las tormentas podrán ir localmente acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento".

Temperaturas

El termómetro marcará su máximo en Caravaca de la Cruz con 40 grados; las mínimas, en cambio, serán 22 grados. En el resto del territorio regional el calor se mantendrá en cifras cercanas al umbral de los cuarenta. Lorca, por ejemplo, tendrá máximas de 39 grados y mínimas de 25.

De igual forma, en Yecla y la ciudad de Murcia se alcanzará la cifra de los 39. En el primer caso, con mínimas de 21 y, en el segundo, con 25. La nota discordante será Cartagena, ya que que las máximas serán de 35 grados y las mínimas de 24.

Un mapa con las alertas por temperatura y tormentas de la Aement para este miércoles. / L.O.

Cielo nuboso y vientos con intervalos moderados

El azul impoluto, habitual en la Región de Murcia, durante el estío será ocultado en varios momentos del día por intervalos nubosos. La nubosidad de evolución en las sierras del interior es el principal motivo por el que podrían tener lugar las tormentas de granizo y las rachas de viento fuertes en las comarcas del Noroeste y el Altiplano.

Por otro lado, habrá polvo en suspensión que estará acompañado de viento flojo con intervalos de moderado.

Noches tropicales y descenso al final de la semana

En todo el mes de julio las noches han sido extremadamente calurosas y, durante esta semana, no rebajarán la presión. Las peores cifras llegarán de la mano de la ciudad de Murcia: 28 grados durante las noches del viernes 24 y el sábado 25.

En el resto de territorios se esperan datos similares que oscilarán entre los 20 y los 25 grados. No tendrá lugar ningún descenso significativo hasta el domingo, para el que se espera que los termómetros registren menos de 20 en municipios como Caravaca o Yecla.

En Lorca se experimentará un descenso similar, pasando de los 25 prácticamente constantes durante toda esta semana a los 21 y 20 que se esperan para domingo y lunes. Solo en Murcia y Cartagena permanecerán constantes: no bajarán de los 25 grados. Aunque, sí que verán reducidas sus máximas.

Noticias relacionadas

De acuerdo a la página web de la Aemet, el domingo Murcia bajará hasta los 36 grados y el lunes hasta los 34. Cifra que será la misma para los dos días en Cartagena.