Renovación
Más de 23.000 euros para renovar el local social de La Hoya
La Concejalía de Participación Ciudadana renueva la red de saneamiento de la cantina y el local social para garantizar su correcto funcionamiento.
La Concejalía de Participación Ciudadana está ejecutando las obras de renovación integral de la red de saneamiento de la cantina y el local social de los mayores de la pedanía de La Hoya, "una actuación que permitirá solucionar los problemas detectados en estas instalaciones y garantizar su correcto funcionamiento durante los próximos años".
Las obras contemplan la sustitución y renovación integral de la red de saneamiento, la ejecución de nuevas arquetas y canalizaciones, la instalación de sistemas de recogida y evacuación de aguas, la apertura y posterior reposición de zanjas y pavimentos, así como la reposición de los solados afectados por la actuación y la retirada y gestión de los residuos generados durante la ejecución de los trabajos.
La concejal ha añadido que la actuación "permitirá que la cantina y el local social dispongan de instalaciones más eficientes y seguras".
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