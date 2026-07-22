Más de 23.000 euros para renovar el local social de La Hoya

La Concejalía de Participación Ciudadana está ejecutando las obras de renovación integral de la red de saneamiento de la cantina y el local social de los mayores de la pedanía de La Hoya, "una actuación que permitirá solucionar los problemas detectados en estas instalaciones y garantizar su correcto funcionamiento durante los próximos años".

Las obras contemplan la sustitución y renovación integral de la red de saneamiento, la ejecución de nuevas arquetas y canalizaciones, la instalación de sistemas de recogida y evacuación de aguas, la apertura y posterior reposición de zanjas y pavimentos, así como la reposición de los solados afectados por la actuación y la retirada y gestión de los residuos generados durante la ejecución de los trabajos.

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La concejal ha añadido que la actuación "permitirá que la cantina y el local social dispongan de instalaciones más eficientes y seguras".