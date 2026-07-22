Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley antitabaco MurciaBotella Arrixaca MurciaCirujía anal MurciaTejado Molina
instagramlinkedin

Renovación

Más de 23.000 euros para renovar el local social de La Hoya

La Concejalía de Participación Ciudadana renueva la red de saneamiento de la cantina y el local social para garantizar su correcto funcionamiento.

Una imagen de archivo de un obrero en un edificio.

Una imagen de archivo de un obrero en un edificio. / L. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gonzalo Cano

Gonzalo Cano

La Concejalía de Participación Ciudadana está ejecutando las obras de renovación integral de la red de saneamiento de la cantina y el local social de los mayores de la pedanía de La Hoya, "una actuación que permitirá solucionar los problemas detectados en estas instalaciones y garantizar su correcto funcionamiento durante los próximos años".

Las obras contemplan la sustitución y renovación integral de la red de saneamiento, la ejecución de nuevas arquetas y canalizaciones, la instalación de sistemas de recogida y evacuación de aguas, la apertura y posterior reposición de zanjas y pavimentos, así como la reposición de los solados afectados por la actuación y la retirada y gestión de los residuos generados durante la ejecución de los trabajos.

Noticias relacionadas

La concejal ha añadido que la actuación "permitirá que la cantina y el local social dispongan de instalaciones más eficientes y seguras".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
  2. La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
  3. Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial
  4. Incendio en el antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña: buscan a dos sospechosos que huyeron en una moto
  5. Una mujer de 48 años se estrella cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres en Murcia
  6. Del bulevar del soterramiento a la estación de El Carmen: Los grandes proyectos que se abren camino en Murcia
  7. Calles cortadas este domingo en Murcia desde las 7.00 horas por la final del mundial: consulta los recorridos alternativos
  8. Peligro al caer cristales de un séptimo piso de la Gran Vía de Murcia cuando la gente celebraba el triunfo de España

Más de 23.000 euros para renovar el local social de La Hoya

Más de 23.000 euros para renovar el local social de La Hoya

PSOE acusa al gobierno de Lorca de perder 3 millones en subvenciones

PSOE acusa al gobierno de Lorca de perder 3 millones en subvenciones

Vox abre la batalla por retirar la posidonia del litoral murciano

Vox abre la batalla por retirar la posidonia del litoral murciano

El braille, más vivo que nunca en la Región de Murcia

El Consistorio demole una vivienda degradada en la calle Pósito

Las educadoras infantiles, entre la "temporalidad" y la "precarización"

Las educadoras infantiles, entre la "temporalidad" y la "precarización"

La Aemet mantiene las alertas amarillas en casi toda la Región por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados

La Aemet mantiene las alertas amarillas en casi toda la Región por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados

Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa

Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa
Tracking Pixel Contents