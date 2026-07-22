Casi 2 de cada 3 empresas murcianas tienen serias dificultades para encontrar perfiles profesionales adecuados

Nunca había sido tan sencillo conectar empresas y candidatos a un puesto de trabajo (gracias a plataformas digitales como Linkedin, Infojobs o los currículums que a diario llegan a las empresas de forma online), pero tampoco tan frecuente que ambas partes no llegasen a encontrarse. Mientras miles de personas buscan una oportunidad laboral, las empresas siguen teniendo serias dificultades para cubrir determinados puestos que se requieren para seguir creciendo.

Este aparente contrasentido tiene como principal desencadenante el desajuste entre las competencias que demanda el mercado y las que ofrecen los trabajadores tras su formación. Casi dos de cada tres economistas (65%) de la Región de Murcia consideran que las empresas tienen una dificultad alta o muy alta para encontrar perfiles profesionales adecuados, según revela el 39º Barómetro del Colegio de Economistas, que sitúa la falta de adecuación entre formación y empleo como el principal obstáculo.

Esta es una de las principales conclusiones del bloque especial dedicado al desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, elaborado a partir de las respuestas de los economistas participantes en el estudio y que fue presentado por María López, profesora del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, este martes en la sede del Colegio en Murcia junto al decano, Ramón Madrid, y el director del Barómetro, José Carlos Sánchez de la Vega. En concreto, cerca de la mitad de los encuestados considera que esa dificultad es "muy alta", mientras que, al sumar quienes la califican como "alta", el porcentaje supera el 65%. Por el contrario, únicamente una minoría (4,3% como 'baja' y 2,9 como 'muy baja') considera que el problema tiene escasa relevancia.

El estudio atribuye este desajuste a diferentes factores, aunque identifica la falta de adecuación entre las competencias que demanda el mercado laboral y la formación o el perfil profesional de los trabajadores. Se trata del motivo que obtiene la valoración más elevada entre todas las causas analizadas.

López apuntó que la oferta educativa no evoluciona al mismo ritmo que las necesidades de las empresas. Como consecuencia, pueden generarse perfiles que no cuentan con las competencias específicas requeridas para determinados puestos o, por el contrario, trabajadores con un nivel de cualificación superior al exigido, lo que también dificulta el ajuste entre oferta y demanda. "Habría que hacer un esfuerzo para que hubiese una mayor adecuación entre competencias educativas y las que requiere el mercado laboral", expuso.

La construcción, el transporte y la agricultura son los sectores con mayores problemas para contratar

Junto a este factor, el Barómetro señala otros elementos que contribuyen a la brecha de talento, como la falta de soft kills (habilidades blandas), relacionadas con la empatía, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la capacidad de adaptación en el día a día de las empresas. La profesora de la UMU también la resaltó falta de conocimientos para elaborar un currículum competitivo, afrontar una entrevista de trabajo o desarrollar una estrategia eficaz de búsqueda.

También juegan un importante papel las barreras relacionadas con la movilidad geográfica y sectorial: las limitaciones económicas para desplazarse, acceder a una vivienda asequible o disponer de los recursos tecnológicos necesarios pueden impedir que los trabajadores accedan a oportunidades laborales existentes en otros territorios o sectores.

Aunque todas las causas planteadas en el estudio reciben valoraciones relativamente elevadas, otras como la infracualificación, la falta de competencias digitales o el dominio de idiomas obtienen una importancia menor que el desajuste entre formación y necesidades empresariales. En este punto, la experta apuntó que, hace unos años, las competencias digitales o los idiomas habrían ocupado posiciones más destacadas, mientras que actualmente se considera más prioritario mejorar la adecuación entre la formación y las demandas reales del tejido productivo.

El análisis también examina las diferencias entre sectores económicos a la hora de cubrir puestos vacantes: la construcción es el sector que presenta mayores dificultades para encontrar trabajadores (76,8%), seguido del transporte (73,5%)..

La agricultura también figura entre las actividades con mayores problemas para cubrir determinados perfiles profesionales, un aspecto especialmente relevante por el peso que este sector tiene en la economía regional. En el extremo opuesto aparecen las actividades inmobiliarias y la educación, donde los economistas perciben un mejor ajuste entre la formación disponible y las necesidades de contratación.

Obstáculo para la competitividad

El desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo no solo dificulta la contratación de personal, sino que también supone un freno para el crecimiento económico. De hecho, aproximadamente la mitad de los economistas considera que esta falta de talento tiene una incidencia muy importante sobre la capacidad de crecimiento y la competitividad de las empresas, mientras que únicamente un porcentaje reducido cree que su impacto es escaso.

El estudio también analiza la capacidad de la Región de Murcia para atraer y retener talento en comparación con otras comunidades autónomas. Aunque predominan las opiniones que consideran que la situación es desfavorable respecto a otras autonomías (45,7%), López explicó que llama la atención que cerca del 40% de los encuestados sitúe a la Región en una posición similar a la media nacional. Además, un 14% considera incluso que la Región dispone de una capacidad superior a la de otras comunidades para atraer y fidelizar profesionales cualificados.

Proponen estrechar la colaboración entre universidades, centros educativos y negocios para adaptar la formación al mercado

Ante este escenario, el Barómetro plantea distintas medidas para reducir el desajuste entre oferta y demanda laboral. Todas reciben una valoración positiva, aunque la propuesta que obtiene el mayor respaldo es reforzar la colaboración entre las instituciones educativas y las empresas, siendo la única que supera los cuatro puntos de valoración sobre cinco.

Los economistas consideran prioritario adaptar los contenidos formativos a las competencias que realmente demanda el mercado laboral, apostando por una formación más orientada a la empleabilidad. En este sentido, defienden reforzar la cooperación entre universidades, centros educativos y tejido empresarial para identificar las capacidades más demandadas e incorporarlas a los programas formativos.

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Además, el estudio apuesta por potenciar las políticas activas de empleo, especialmente aquellas vinculadas a la formación continua y al reciclaje profesional, así como mejorar la información disponible sobre el mercado laboral y hacerla llegar de forma más eficaz a las personas que buscan empleo.