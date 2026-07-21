La tercera ola de calor del verano extrema desde hoy las alertas en el campo y la construcción en la Región de Murcia

La llegada de la tercera ola de calor del verano a la Región de Murcia vuelve a poner desde este martes en alerta a los sectores laborales más expuestos a las altas temperaturas, como la agricultura o la construcción.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el duro episodio se prolongue, al menos, hasta el jueves y deje registros de hasta 45 grados en Murcia capital, además de noches tropicales, calima, polvo en suspensión, tormentas secas y rachas muy fuertes de viento.

Ante esta situación, el consejero de Empresa y Empleo, Luis Alberto Marín, apeló a la responsabilidad compartida de empresas y trabajadores para minimizar los riesgos derivados del calor extremo no sin antes destacar el elevado grado de «concienciación» existente en el tejido empresarial de la Región.

Marín recordó que el Gobierno regional presentó hace un mes una campaña específica para prevenir los golpes de calor en el ámbito laboral, que incluye la distribución de material informativo en varios idiomas y la coordinación con las empresas para implantar medidas preventivas.

Marín destaca el elevado grado de "concienciación" existente ante este tipo de situaciones

«No podemos luchar contra la climatología, pero sí podemos poner medidas paliativas para que no tenga repercusiones inmediatas entre los trabajadores», afirmó el consejero este lunes en Lorca, quien defendió el compromiso de las empresas con la seguridad y el bienestar de sus plantillas.

En actividades especialmente sensibles, el responsable de Empresa recordó que en sectores como la agricultura y la construcción ya se están aplicando cambios organizativos para reducir la exposición durante las horas de mayor radiación solar. Entre las principales medidas figuran el adelanto del inicio de la jornada laboral, el incremento de las pausas de descanso y el suministro constante de agua fría a los trabajadores.

Un trabajador agrícola del Campo de Cartagena bebiendo de una botella de refresco con cafeína, algo que no es recomendable. / Iván J. Urquízar

Ropas y comidas ligeras

La Consejería de Salud también recordó sus recomendaciones ante un nuevo episodio que puede afectar especialmente a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores de 65 años, menores de cuatro años, embarazadas y pacientes con enfermedades cardiovasculares o crónicas.

Las autoridades sanitarias aconsejan permanecer en lugares frescos, mantener una hidratación constante, evitar el consumo excesivo de alcohol, cafeína y bebidas azucaradas, realizar comidas ligeras ricas en frutas y verduras y limitar la actividad física a las primeras o últimas horas del día.

Asimismo, recuerdan que un golpe de calor constituye una urgencia médica y puede manifestarse con fiebre superior a 40 grados, piel caliente y enrojecida, pulso acelerado, confusión, agitación o pérdida de conciencia.