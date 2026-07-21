Zarcilla de Ramos
Desbloquean un plan para construir un residencial con 26 casas en Zarcilla
El Ayuntamiento invertirá 62.000 euros en bases eléctricas pendientes desde 2016
EFE
El Ayuntamiento de Lorca ha desbloqueado los trámites para finalizar las obras de urbanización de un residencial con 26 viviendas en la pedanía de Zarcilla de Ramos, que permitirá ejecutar las infraestructuras eléctricas pendientes con una inversión de 62.000 euros.
La actuación, autorizada por la Junta de Gobierno Local, prevé la construcción de un nuevo centro de transformación, líneas de media tensión y redes de baja tensión para dotar al residencial del suministro eléctrico definitivo.
La concejala de Urbanismo, María Hernández, ha recordado que esta actuación nace del procedimiento iniciado por el ayuntamiento en 2016 tras acordar la ejecución subsidiaria del aval depositado por la promotora para garantizar la terminación de las obras de urbanización pendientes.
Además de las obras que serán licitadas por el Ayuntamiento, el proyecto incluye otra actuación complementaria que llevará a cabo directamente la empresa distribuidora I-DE Redes Eléctricas, consistente en la adaptación y refuerzo de sus propias instalaciones, con un presupuesto de 14.000 euros.
El proyecto también dispone de la autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas para la construcción de la instalación eléctrica de alta tensión.
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