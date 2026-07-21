Emergencias
La Región de Murcia envía medios aéreos y terrestres al incendio forestal de Teruel tras la petición del Gobierno de Aragón
El fuego ya ha consumido 1.000 hectáreas y ha obligado a desalojar viviendas de varias pedanías de Ejulve
La Región de Murcia ha respondido a la petición del Gobierno de Aragón y ha enviado un helicóptero y varios medios terrestres al término municipal de Ejulve, donde comenzaron el avance de las llamas.
En el helicóptero viaja una brigada forestal junto a un técnico de extinción y los vehículos terrestres cuentan con personal de apoyo. Todos estos agentes se enfrentarán a un incendio forestal que ya ha quemado 1.000 hectáreas
Estado del incendio
Tal y como recogen los periodistas de El Periódico de Aragón, el fuego ha forzado el desalojo de varias viviendas en pedanías del mencionado municipio. Concretamente, las evacuaciones afectaron a 25 personas
Los medios de la Región de Murcia se sumarán a cuatro helicópteros, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer que trabajan para aplacar las llamas.
Al respecto del estado del siniestro, El director de extinción del incendio, Francho Aso, informó que están en una de las fases más delicadas del día por la intensidad del viento, más allá de que trabajan en una zona de difícil orografía.
Las autoridades han mostrado su preocupación por la situación del fuego. Jorge Azcón, presidente de Aragón, se mostró atento a Ejulve por el cambio de dirección del viento. En este sentido, los especialistas y técnicos de extinción señalaron al viento como el punto de mayor dificultad.
No solo las viviendas y la masa forestal se han visto afectadas por el fuego, puesto que varias carreteras de la Comunidad fueron cortadas. Se trata de la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27, y también la A-2403 entre los PK 38 y 24, de Ejulve al cruce con la TE-49
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