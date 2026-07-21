Reclaman más personal sanitario en la Región de Murcia y acabar con la "demonización" de las mutuas para acortar las bajas laborales

La falta de medios sanitarios, las listas de espera y los retrasos para acceder a pruebas diagnósticas "están prolongando innecesariamente" miles de bajas laborales entre los trabajadores de la Región de Murcia. Para tratar de aliviar el 'colapso' existente, los graduados sociales murcianos reclaman reforzar los recursos disponibles con más personal y darle más participación asistencial a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

"Uno de los principales problemas de la incapacidad temporal en Murcia es la falta de medios", aseguró este martes el decano regional, Alfonso Hernández Quereda. Esa insuficiencia, explica, genera listas de espera, retrasa los diagnósticos y hace que procesos que podrían resolverse en unos pocos meses terminen extendiéndose durante medio año o incluso más.

El decano considera que el verdadero problema no está únicamente en el número de bajas, sino en la lentitud con la que se diagnostican y siguen algunos procesos. "Bajas que podrían resolverse en dos o tres meses acaban prolongándose durante seis, siete, ocho o incluso nueve meses", lamentó.

Una parte importante de estas demoras se produce mientras el trabajador espera una resonancia magnética, una electromiografía, una ecografía u otra prueba que permita conocer con precisión el origen de su dolencia. Durante ese tiempo, el paciente permanece de baja, pero todavía no dispone de un diagnóstico definitivo ni puede recibir el tratamiento más adecuado.

Carencias en la atención psicológica y psiquiátrica

La propuesta de los graduados sociales pasa, en primer lugar, por reforzar los medios humanos y materiales destinados al diagnóstico y seguimiento de las incapacidades temporales, sobre todo aquellas derivadas de problemas de salud mental en la sanidad pública regional.

Hernández Quereda incidió así especialmente en las carencias existentes en la atención psicológica y psiquiátrica. Los procesos de ansiedad, depresión, estrés laboral y otros trastornos de salud mental pueden prolongarse durante un año o incluso año y medio si no existe un seguimiento clínico frecuente y adecuado.

"Las listas de espera para acceder al psicólogo o al psiquiatra son largas y las revisiones suelen espaciarse mucho en el tiempo". Una situación, indicó, que dificulta comprobar la evolución del paciente, ajustar los tratamientos y determinar cuándo la recuperación permite retomar la actividad laboral.

Más de 4.700 incapacidades temporales superaron el año de duración en 2024

El problema también afecta a las patologías traumatológicas. Según los datos citados por Hernández Quereda, durante 2024 se contabilizaron en Murcia más de 38.000 trabajadores con procesos relacionados con lesiones o enfermedades traumatológicas. Además, alrededor de 4.735 procesos de incapacidad temporal superaban los 365 días de duración. Esta cifra era casi nueve veces superior a la registrada en los primeros años de la serie analizada, apuntó.

Los médicos tendrían la última palabra

Una de las soluciones planteadas en el Foro regional sobre Absentismo Laboral que impulsó recientemente el Gobierno regional es la de aprovechar en mayor medida los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y acabar con su "demonización", recordando que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, financiadas mediante cotizaciones sociales, y no compañías privadas que obtengan un beneficio empresarial por reducir la duración de una baja.

Estas entidades, defendió Hernández Quereda, disponen de hospitales, especialistas, equipos diagnósticos y medios asistenciales que, según Hernández Quereda, podrían utilizarse para realizar determinadas pruebas, especialmente en patologías traumatológicas, y reducir así la presión sobre el Servicio Murciano de Salud.

“Hay mutuas en la Región de Murcia que disponen incluso de hospitales propios y de equipos diagnósticos muy avanzados" para agilizar pruebas, revisiones y tratamientos sin alterar las competencias médicas del sistema público. En este sentido, el decano precisó que las mutuas no pueden dar el alta en los procesos derivados de contingencias comunes: la decisión final correspondería siempre al médico del sistema público encargado del paciente.

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Hernández Quereda expuso que los trabajadores murcianos con patologías traumatológicas atendidos dentro del circuito habitual tardaban aproximadamente 47 días más en recuperarse que los procesos similares atendidos directamente con los recursos asistenciales de las mutuas.