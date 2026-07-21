Juego
La Primitiva deja un gran premio en Caravaca de la Cruz y el próximo sorteo pone en juego un bote millonario
Un único acertante de Primera Categoría selló su boleto en la Administración nº 1, situada en Avenida Juan Carlos I
La suerte ha vuelto a pasar por la Región de Murcia. El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 20 de julio, ha dejado un premio de Primera Categoría en Caravaca de la Cruz, donde un único boleto ha acertado los seis números ganadores.
El billete premiado fue validado en la Administración de Loterías n.º 1, situada en la Avenida Juan Carlos I, número 37, un establecimiento que a partir de ahora sonará con fuerza entre los cazadores de la suerte de la comarca.
La combinación ganadora de este lunes estuvo formada por los números 41, 7, 11, 22, 44 y 14, con el 2 como complementario. El reintegro fue el 5, mientras que el Joker premiado fue el 4517884.
El bote sube a 41 millones para el próximo sorteo
Pese a la alegría en Caravaca, el gran premio de la noche (la Categoría Especial, que exige acertar los seis números más el reintegro) se ha quedado sin ganador. Esto significa que el bote seguirá creciendo: en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría embolsarse la friolera de 41.000.000 de euros.
Otros premiados en el sorteo
Además del boleto agraciado en la localidad del Noroeste, el sorteo ha dejado otros cinco boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) repartidos por distintos puntos del país. En total, la recaudación de este sorteo de La Primitiva ha ascendido a 6.399.744 euros.
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