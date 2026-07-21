Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 643 hectómetros cúbicos, nueve menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este y trasladados a esta redacción por Europa Press. Se trata de la segunda semana consecutiva de disminución de la cantidad de agua: la anterior el decrecimiento se cifró en 5 hectómetros cúbicos

Pese a la caída, cabe resaltar que los embalses del Segura disponen de 316 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 266 más que la media que suelen almacenar en esta época (377 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 56,4 por ciento de su capacidad total -un descenso del 2% con respecto a la semana anterior-.

Un mapa con el estado de los embalses de toda España. / MITECO

La Región camina en la línea del resto del territorio nacional, puesto que la reserva hídrica está al 73,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 41.110 hectómetros cúbicos de agua. Todo esto se traduce en una disminución, durante este período, de 1.082 hectómetros cúbicos (el 1,9 por ciento de la capacidad total de los embalses).

Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santander (Cantabria) con 11,8 litros por metro cúbico.

Por ámbitos, el Cantábrico Oriental se encuentra al 75,3 por ciento; Cantábrico Occidental, 75,5; Miño-Sil, al 74,2; Galicia Costa, 65,2; Cuencas internas del País Vasco, 85,7; Duero, 75,2; Tajo, 67,8; Guadiana, 78,4; Tinto, Odiel y Piedras, 78,6; Guadalete-Barbate, 82,3; Guadalquivir, 79,1; Cuenca Mediterránea Andaluza, 72,3; Ebro, 71,5; Júcar, 60,8; y Cuencas internas de Catalunya 86,1 por ciento.