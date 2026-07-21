Casi nueve de cada diez aspirantes con plaza de maestro en la Región ya han trabajado como docentes

De las 1.607 plazas ofertadas en el proceso selectivo del Cuerpo de Maestros de la Región de Murcia 2026, un total de 1.496 aspirantes se encontrarían actualmente en posición de obtener plaza, según la clasificación disponible hasta el momento. Así lo ha señalado el sindicato ANPE Murcia, que ha realizado un análisis pormenorizado del perfil de estos aspirantes en función de su experiencia docente previa. Las 111 plazas restantes quedarían, por ahora, sin cubrir.

Según los datos recopilados por la organización sindical, 1.288 aspirantes con plaza (el 86,10 %) cuentan con experiencia docente previa, frente a los 208 aspirantes (el 13,90 %) que no presentan experiencia previa reconocida.

Educación Física e Infantil, las especialidades con más experiencia acumulada

El análisis de ANPE Murcia revela que las especialidades de Educación Física e Infantil presentan los porcentajes más elevados de aspirantes que obtendrían plaza contando con experiencia previa, seguidas de Primaria, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

En concreto, los porcentajes por especialidad son los siguientes:

Educación Física : 99,19 % de aspirantes con experiencia previa

: 99,19 % de aspirantes con experiencia previa Educación Infantil : 97,89 %

: 97,89 % Educación Primaria : 90,53 %

: 90,53 % Pedagogía Terapéutica : 84 %

: 84 % Audición y Lenguaje: 79,45 %

En números absolutos, Educación Infantil es la especialidad que concentra el mayor volumen de aspirantes con experiencia que obtendrían plaza, con 371 personas de un total de 379. Le sigue Educación Primaria, con 239 de 264 aspirantes en esta situación, y Pedagogía Terapéutica, con 231 de 275.

Inglés y Francés, las especialidades con menos experiencia previa

En el extremo opuesto, ANPE Murcia sitúa a Inglés y Francés como las especialidades con mayor presencia de aspirantes que lograrían plaza sin experiencia docente previa acumulada. Los porcentajes son los siguientes:

Inglés : 35,83 % sin experiencia previa

: 35,83 % sin experiencia previa Francés : 28,26 %

: 28,26 % Música: 26,67 %

En cifras absolutas, de las 187 personas que se encontrarían en disposición de obtener plaza en la especialidad de Inglés, 67 no cuentan con puntuación en el apartado de experiencia docente. En Pedagogía Terapéutica son 44 los aspirantes que obtendrían plaza sin experiencia previa, mientras que en Audición y Lenguaje esta cifra se sitúa en 30 personas.

ANPE reivindica el papel del profesorado interino

Para ANPE Murcia, estos datos ponen de relieve el peso del profesorado interino en el sistema educativo público de la Región. El sindicato ha subrayado que la mayor parte de las personas que obtendrían plaza ya ha trabajado previamente como personal docente interino y conoce el funcionamiento de los centros educativos públicos.

Según la organización sindical, el elevado porcentaje de aspirantes con experiencia previa "pone de manifiesto la importancia del trabajo desarrollado durante años por el profesorado interino, que ha garantizado el funcionamiento del sistema educativo y la cobertura de vacantes y sustituciones". Al mismo tiempo, ANPE Murcia ha reconocido que la incorporación de aspirantes sin experiencia "supone una necesaria renovación de las plantillas docentes y el acceso de nuevos profesionales a la función pública".

El sindicato pide reactivar la negociación sobre el acceso a la función docente

ANPE Murcia ha exigido al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia y al Consejero de Educación que insten, dentro de sus competencias, al Ministerio de Educación a reactivar los grupos de trabajo entre el ministerio y las organizaciones sindicales para modificar el Real Decreto de Acceso a la Función Docente, así como las pruebas del proceso selectivo.

"Es el momento de avanzar hacia un sistema que evalúe de manera real las competencias, aptitudes y conocimientos de los aspirantes", ha defendido el sindicato, que reclama la apertura de "un proceso de diálogo entre el Ministerio y las organizaciones sindicales para diseñar un modelo de acceso moderno, justo y adaptado a las necesidades de la educación del presente y del futuro".

ANPE Murcia ha insistido en que "nuestros futuros docentes merecen un sistema de acceso mejor, transparente, objetivo y garantista basado en los principios de igualdad, mérito y transparencia".

El sindicato ha aprovechado el análisis para reclamar también avances en la estabilidad del profesorado, la reducción de la temporalidad (que, según ANPE Murcia, se mantiene actualmente lejos del objetivo del 6 %) y la cobertura efectiva de todas las plazas ofertadas.