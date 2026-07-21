La murciana Raquel Sánchez, elegida mejor profesora de colegio internacional del mundo.

La profesora murciana Raquel Sánchez Nieto, docente de El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia), ha sido reconocida como la mejor profesora de colegio internacional del mundo en los Pearson International School Teacher Awards. Los premios, organizados por Pearson (una de las principales empresas de educación del mundo, líder en recursos educativos y sistemas de evaluación) distinguen cada año a los profesionales más destacados de la educación internacional.

El galardón llega tras un proceso de selección en el que participaron más de 10.000 docentes de colegios internacionales de todo el mundo. Tras un exigente proceso de selección, Raquel Sánchez Nieto fue elegida primero como ganadora de la categoría de Europa, superando a candidatos de todo el continente, para convertirse posteriormente en la ganadora global, imponiéndose al resto de vencedores regionales.

El anuncio se realizó durante una ceremonia internacional celebrada por videoconferencia, en la que Pearson distinguió a los profesionales más destacados de la educación internacional en cuatro categorías: profesor de colegio internacional, profesor innovador, director y reconocimiento a toda una trayectoria docente.

Este premio distingue una carrera profesional marcada por casi tres décadas de dedicación a la enseñanza y por una concepción de la educación que sitúa el desarrollo integral del alumnado en el centro del proceso de aprendizaje. Actualmente coordinadora de la etapa de Middle School (transición de primaria a secundaria) en el colegio internacional ELIS Murcia y profesora de Lengua Castellana, Raquel Sánchez Nieto ha desarrollado su labor docente durante 28 años en el grupo educativo, desempeñando también responsabilidades relacionadas con el bienestar y acompañamiento del alumnado.

Su candidatura destacó especialmente por una trayectoria de formación continua orientada a responder a las nuevas necesidades educativas. Entre otros estudios, cursó de forma voluntaria un Máster en Salud Mental Infanto-Juvenil, con el objetivo de trasladar ese conocimiento a las aulas y mejorar el acompañamiento emocional de niños y adolescentes.

La docente defiende una educación que combine la excelencia académica con el bienestar emocional del alumnado, promoviendo entornos seguros, relaciones saludables y una atención personalizada que permita a cada estudiante desarrollar todo su potencial.

Un galardón al compromiso educativo

Desde ELIS han mostrado su satisfacción por un reconocimiento que consideran un reflejo del compromiso del centro con la excelencia educativa y la innovación pedagógica. Además, la organización internacional seleccionó como finalistas europeos a otros dos docentes del grupo: Rachael Brett-Summers, de ELIS Murcia, y Guy Garden, de su colegio hermano ELIS Villamartín (San Miguel de Salinas, Alicante), convirtiendo a ELIS en la institución con mayor representación entre los finalistas europeos de esta edición.

“A nivel personal, este premio supone, sin duda, un gran orgullo. Pero también siento que este reconocimiento es la recompensa a toda una vida dedicada a la enseñanza. Ya son 28 años entrando cada mañana a ELIS con la misma ilusión y con la misma convicción de que un profesor deja una huella que va mucho más allá de los contenidos que enseña. Los docentes tenemos la oportunidad de influir en el futuro académico y profesional de nuestros alumnos, pero también la enorme responsabilidad de acompañarlos en una etapa decisiva de sus vidas”, asegura Raquel Sánchez Nieto.

"Creo profundamente que la excelencia académica y el bienestar emocional no son objetivos contrapuestos; al contrario, se refuerzan mutuamente. Cuando un alumno se siente seguro, escuchado y acompañado, aprende mejor y desarrolla todo su potencial. Estoy convencida de que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en crear las condiciones para que cada estudiante pueda crecer como persona, aprender con confianza y desarrollar todas sus capacidades", concluye la ganadora.

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Desde Pearson, su responsable para Europa y Asia Central felicita a Raquel Sánchez “por este fantástico logro. Siempre es inspirador ver cómo docentes excepcionales reciben el reconocimiento que merecen por su dedicación y su impacto. En Pearson estamos orgullosos de nuestra colaboración con ELIS y encantados de celebrar el éxito de Raquel con toda la comunidad educativa”.