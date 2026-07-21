Los hosteleros de la Región reiteran su rechazo a la nueva ley antitabaco que prohibirá fumar en las terrazas: "Es una medida desproporcionada"

La nueva ley antitabaco, que enfrenta al sector de la hostelería y al sanitario, va dando pasos. El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley del tabaco, uno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio de Sanidad, que será mandado a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. Hosteleros de la Región consultados por este diario mostraron su oposición a la noram, mientras que los médicos la celebran.

Así, Bartolomé Vera, presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), precisa que, de momento, «simplemente se va a hacer el trámite parlamentario en el Congreso, no quiere decir que ya esté aprobada la ley». «Consideramos una medida desproporcionada el que no se pueda fumar en la vía pública, al aire libre», subraya, para dejar claro que esta iniciativa «no garantiza que la gente vaya a fumar menos».

Vera vaticina que lo que pasará será lo que pasaba en tiempos de coronavirus: que «la gente saldrá de la terraza unos metros y fumará» y se pregunta «dónde lo hará», para aventurar que «va a generar más conflicto saliéndose del entorno de la terraza y yéndose a unos metros». «Buscará una zona esté cómodo, una sombra, la entrada a un edificio...»

"¿Qué va a pasar con los conciertos?"

El también gerente del hotel Los Habaneros de Cartagena apunta que «otra cosa que nos publica mucho son los turistas» y destaca que «en casi ningún país» se prohíbe fumar al aire libre. «¿Qué va a pasar con esos turistas? ¿Qué va a pasar con los conciertos, qué va a pasar con el Rock Imperium, cómo vamos a gestionar eso?», se pregunta Vera, que sostiene que vetar el tabaco «va a ser una medida disuasoria en el ámbito turístico, para España y para la Región de Murcia».

"Le vamos a complicar la vida a ese cliente que viene a tomarse una cerveza o un café y a fumarse su cigarrito"

La peor parte, sin embargo, se la llevarán, remarca el hostelero, aquellos pequeños locales que apenas tienen espacio dentro (algunos son una barra y poco más), los cuales «el 80% de su facturación la hacen en las terrazas». «Le vamos a complicar la vida a ese cliente que viene a tomarse una cerveza o un café y a fumarse su cigarrito», alerta Vera, que cree que «a ese local que no tiene un espacio interior grande le va a ser complicado sobrevivir».

"Sin diálogo con el sector"

Por su parte, la presidenta de la Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca (Hostelor), Rosa Perán, deja claro que «compartimos plenamente el objetivo de proteger la salud pública y, especialmente, de prevenir el consumo de tabaco entre los menores», aunque «consideramos que la prohibición total de fumar y vapear en todas las terrazas es una medida desproporcionada si se adopta sin diálogo con el sector y sin un estudio previo de su impacto económico y social».

Perán significa que «en una ciudad como Lorca, por su clima y su forma de vida, las terrazas son una parte esencial de la actividad hostelera y representan un porcentaje importante de la facturación de muchos pequeños establecimientos».

Una persona se fuma un cigarro mientras toma un café, este martes en una terraza en Cartagena. / Iván Urquízar

Al igual que indica Vera, «nos preocupa que la medida no elimine el consumo, sino que simplemente lo desplace a las inmediaciones de los locales, generando molestias a peatones y vecinos, así como problemas de limpieza y convivencia».

«Desde Hostelor defendemos una regulación equilibrada, con alternativas viables, seguridad jurídica y un periodo razonable de adaptación, que permita proteger a los no fumadores sin trasladar toda la responsabilidad y el perjuicio económico a los empresarios hosteleros», manifiesta.

Por otro lado, Asensio López, doctor murciano y coordinador de prevención de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), incide en que «el tabaco sigue siendo la primera causa de mortalidad evitable de nuestra Región y del país», por lo que defiende «todo lo que podamos hacer contra el tabaco», pues será en beneficio de la salud y «la vida».

El médico rememora aquella Ley Antitabaco de 2010, con Zapatero como presidente, en virtud de la cual prohibió fumar en todos los espacios públicos cerrados y en bares y restaurantes, una norma que, se dijo entonces, «parecía que iba a ser el fin de la hostelería, el momento más dramático del país». 16 años después, los bares han subsistido a aquellos.

Adictos a vapear

López, que también alude a lo que padecen los fumadores pasivos, muestra su preocupación por los jóvenes que no compran cigarrillos en sí, que prefieren vapear, puesto que «un chaval que empieza a consumir nicotina acaba, después de unos 100 consumos aproximadamente, con una adicción a la nicotina para toda la vida, porque su cerebro cambia».

Y es que «la nicotina es una droga muy poderosa y nos hace dependientes para siempre», subraya el facultativo, que resalta que «hasta un 40% de los jóvenes de la Región están vapeando». Con este panorama, «los médicos de familia apelamos a todas las fuerzas políticas», puesto que «esto no tiene nada que ver con ideología. Sí con intereses económicos, pero no ideología», comenta.

López pide a todos los diputados «una posición firme y clara para que salga esta ley, independientemente del grupo que sea el promotor» y resalta que «detrás de la venta de la nicotina hay intereses económicos».