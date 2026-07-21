Gobierno regional y Croem se plantan contra el "embudo" del Corredor Mediterráneo y exigen la doble vía

El Gobierno autonómico y los empresarios murcianos unen fuerzas para reclamar al Ministerio de Transportes un "cambio urgente" en la planificación del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia para que se contemple la doble vía entre pasajeros y mercancías. La principal preocupación tanto para el Ejecutivo murciano como la patronal regional Croem es que el trazado previsto a partir de San Isidro (Alicante), donde todos los trenes compartirían una única plataforma, termine convirtiéndose en un "cuello de botella" con consecuencias para la industria, la logística y la economía regional.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y el presidente de Croem, Miguel López Abad, acordaron este martes enviar una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para pedir una reunión urgente y trasladarle su preocupación por el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias.

"El Gobierno regional y el tejido empresarial vuelven a hablar con una sola voz para poner de manifiesto al Ministerio de Transportes que estamos a tiempo de evitar que los actuales planes de Adif provoquen un aislamiento ferroviario estructural crónico que relegue a la Región a una posición de desventaja competitiva respecto al resto de territorios del entorno", aseguró García Montoro.

Solicitan una auditoría independiente, una reunión urgente con el Ministerio y una doble plataforma para evitar un futuro colapso ferroviario

El consejero insistió en que el objetivo es evitar que el Corredor Mediterráneo nazca con limitaciones. "Queremos impedir que el Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia se quede pequeño desde el principio", afirmó, antes de recordar que se trata de "una infraestructura estratégica para Europa" que, a su juicio, debe ofrecer las mismas prestaciones en todos los territorios.

Un modelo poco habitual en Europa

Uno de los principales argumentos que respaldan esta petición es la advertencia realizada por Ferrmed (y de la que se hizo eco este periódico la pasada semana) sobre el tramo entre San Isidro y Murcia y la Variante del Reguerón. Según la organización, concentrar en una sola plataforma los trenes de Alta Velocidad, Cercanías y mercancías supone un modelo poco habitual en Europa y podría reducir la capacidad de la Región para transportar mercancías hacia el continente hasta provocar un "colapso" de la vía.

Por su parte, López Abad abogó por "seguir trabajando" y reclamando que el Corredor Mediterráneo, "tal y como fue concebido desde su origen desde Ucrania hasta Algeciras", cuente con una doble plataforma y las mismas prestaciones para todos los territorios.

"No podemos entender que una infraestructura que llega con esas características desde La Junquera cambie precisamente al llegar a la Región de Murcia y se convierta en un embudo y en un cuello de botella en San Isidro". Lo mismo ocurre, recordó, con el ramal hacia Cartagena y el túnel de la sierra de Altaona: "No tiene sentido y creemos que eso no se puede permitir".

El presidente de la patronal regional insistió en que debe existir un bypass para los trenes de mercancías que lleguen a la ciudad de Murcia para evitar que todos, incluso aquellos que transporten mercancías peligrosas o inflamables, tengan que atravesar la estación de El Carmen.

"Merecemos el mismo trato y oportunidades"

Gobierno regional y Croem sostienen así que esta planificación puede restar competitividad a Murcia y defienden separar los tráficos de viajeros y mercancías para garantizar que el Corredor Mediterráneo mantenga la misma capacidad a lo largo de todo su recorrido. "La Región de Murcia merece el mismo trato y las mismas oportunidades que el resto", subrayan.

Además, reclaman al Ministerio que explique los criterios técnicos que han llevado a adoptar esta solución y que impulse una auditoría independiente y consensuada para evaluar las necesidades reales de la red ferroviaria antes de ejecutar decisiones que consideran difíciles de revertir.

Junto a esta reivindicación, ambas instituciones plantean otras actuaciones que consideran estratégicas para el futuro ferroviario de la Región, como el desdoblamiento y electrificación de la conexión con Albacete; y la recuperación de la línea ferroviaria Lorca-Baza-Granada.