Francisco Lucas pide una "auditoría independiente" del Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia

La situación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) siguen escalando en pleno verano y el enfrentamiento político se recrudece mientras los bomberos mantienen sus denuncias por la falta de medios. El PSOE volvió a ayer a cargar contra la gestión del servicio y reclamó medidas urgentes, mientras el PP respondió desviando el debate hacia la situación de la Policía Nacional y la Guardia Civil y reivindicó la actuación del Gobierno regional.

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, exigió una auditoría independiente para conocer «con absoluta transparencia» el estado real del Consorcio y las necesidades del servicio. Tras reunirse con los alcaldes socialistas, anunció además la petición de un pleno extraordinario del CEIS para que el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, explique la situación del organismo.

Lucas sostuvo que el deterioro del servicio supone un riesgo para la seguridad ciudadana y recordó que un informe interno firmado por seis mandos alerta de falta de personal, equipos básicos insuficientes, material caducado y vehículos averiados. Según indicó, actualmente permanecen fuera de servicio diez vehículos, seis de ellos destinados a rescates en altura. También citó el rescate realizado en febrero en Águilas con una carretilla elevadora por la ausencia de un vehículo específico y el episodio registrado la pasada semana en Cieza, donde varios bomberos tuvieron que ser atendidos en el hospital al no existir relevo.

El dirigente socialista aseguró que existen más de un millar de incidencias pendientes de resolver y afirmó que «los bomberos han sido claros: con los medios actuales, no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía». A su juicio, la respuesta del Ejecutivo de Fernando López Miras ha consistido en «desacreditar a los bomberos y decir que mienten», una actitud que calificó de «enorme irresponsabilidad». También criticó que los municipios de menos de 20.000 habitantes soporten el 50% del coste del Consorcio cuando, defendió, debería asumirlo íntegramente la Comunidad Autónoma.

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La réplica del PP llegó pocas horas después. El portavoz parlamentario, Joaquín Segado, contrapuso las críticas del PSOE al acuerdo alcanzado por el Gobierno regional con los bomberos forestales y acusó a Lucas de guardar silencio sobre la falta de medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, defendió la gestión del Ejecutivo autonómico al recordar la incorporación de 181 plazas en cinco años, la adquisición de 42 vehículos y un incremento del 31% del presupuesto del CEIS, cifras que, según afirmó, evidencian el compromiso del Gobierno regional con el refuerzo de los servicios de emergencias.