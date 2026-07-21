Las educadoras infantiles de las aulas de 2 años denuncian el "abandono" y la "precarización sistemática" que sufren en la Región de Murcia

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, junto a la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 pública y privada de la Región de Murcia, volvieron a denunciar este martes la situación de "precarización sistemática y el abandono que sufren" las educadoras infantiles en las aulas de dos años de los centros públicos de Infantil y Primaria (CEIP).

Ambos colectivos sostienen que la Consejería de Educación mantiene unas condiciones laborales "precarias" y reclaman cambios estructurales para dignificar este colectivo. Así lo expusieron en la concentración que llevaron a cabo a las puertas la sede de Función Pública, en el Infante de Murcia, este martes por la mañana.

Entre las principales reivindicaciones figura la creación de plazas estables para las educadoras. Según el sindicato, la Consejería ha ofertado por cuarto año consecutivo nombramientos temporales en lugar de convertir estos puestos en estructurales, lo que, a su juicio, perpetúa la inestabilidad laboral de profesionales que llevan años realizando las mismas funciones.

El sindicato también denuncia las itinerancias entre centros educativos: en la denuncia sostienen que las trabajadoras deben desplazarse diariamente entre colegios separados por distancias de hasta 40 kilómetros utilizando su vehículo particular y asumiendo los costes derivados del combustible, el desgaste del automóvil y el tiempo invertido en los desplazamientos.

Lamentan que se haya vuelto a ofertar nombramientos temporales en lugar de convertir estos puestos en estructurales

Otra de las críticas se centra en la organización de las aulas. CCOO asegura que estas movilidades rompen la denominada "pareja educativa", al dejar a una de las profesionales sola en el aula, lo que considera perjudicial para la atención al alumnado de dos años. Asimismo, reclama el reconocimiento de la tutoría para las educadoras infantiles que permanecen a tiempo completo en estas aulas, al considerar que actualmente esta responsabilidad recae formalmente en personal docente que únicamente está presente durante unas horas semanales.

Además, la organización sindical denuncia la "falta de negociación" con la Administración para regular mediante instrucciones claras el funcionamiento de estas aulas y abordar la aplicación de la Resolución de 16 de junio de 2010 de la Dirección General de Centros.

"La competencia es estatal", responde la Consejería

Ante estas críticas, la Consejería de Educación respondió destacando la ampliación de la oferta educativa para el primer ciclo de Educación Infantil. El departamento que dirige Víctor Marín recuerda que la competencia para establecer la regulación básica de esta etapa educativa corresponde al Gobierno central, que debe dotar de suficiente financiación a la Comunidad para ello. Asimismo sostienen que el Ejecutivo regional ha realizado "un gran esfuerzo" para incrementar el número de aulas gratuitas de 0 a 3 años.

Educación recuerda que el próximo curso se ofertarán 9.000 plazas gratuitas, 300 más que el curso anterior

Según los datos facilitados por la Consejería, el próximo curso se ofertarán 9.000 plazas gratuitas para alumnado de 2 a 3 años, lo que supone 300 más que el curso anterior y un incremento de más de 8.300 plazas respecto a las 600 existentes en el curso 2022-2023. La Administración regional defiende que esta expansión permite avanzar en la universalización de la etapa, favorecer la conciliación familiar y ofrecer a las familias la posibilidad de elegir entre centros públicos y escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos.

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Por su parte, la delegada de CCOO Enseñanza Elena Fernández afirmó durante la concentración que las educadoras están "cansadas del ninguneo profesional al que nos tienen sometidas" y defendió que se trata de "un colectivo clave en el desarrollo temprano de los menores", reclamando una mejora de sus condiciones laborales y un reconocimiento acorde con las funciones que desempeñan.