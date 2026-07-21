La Comunidad busca cubrir 866 puestos en los centros educativos antes de septiembre

Faltan más de mes y medio para que suene el timbre del nuevo curso, pero en la Región de Murcia la maquinaria ya está en marcha. La Comunidad ha puesto en marcha el proceso para cubrir 866 puestos de trabajo temporales de cara al curso 2026-2027, una operación que busca que ningún centro educativo se quede sin el personal que necesita cuando arranquen las clases.

El encargado de ordenar este maratón de contrataciones es el Servicio de Selección, dependiente de la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social, que lleva ya una semana enviando llamamientos y prevé mantener el ritmo hasta principios de agosto. De momento, el balance es de 259 plazas ya cubiertas, mientras siguen abiertos los procesos para adjudicar el resto de los puestos.

Perfiles clave para el día a día en los centros

No se trata solo de profesores. Los puestos convocados cubren perfiles que resultan imprescindibles para que un centro educativo funcione con normalidad y para que el alumnado con necesidades específicas reciba la atención adecuada: educadores infantiles, fisioterapeutas, intérpretes de lengua de signos, auxiliares técnicos educativos, personal de cocina, auxiliares administrativos y personal de servicios públicos.

Algunas de estas categorías ya han cerrado su proceso. Es el caso de las 13 plazas del Cuerpo Técnico de Fisioterapia, las dos de Educación e Intervención Social y los 38 puestos de Técnico Especialista e Intérprete de Lengua de Signos. En cocina, la cobertura está casi completa: 11 de los 13 puestos convocados ya tienen adjudicatario, y los dos que quedan se han solicitado al Servicio Murciano de Salud.

Esta semana, el grueso de las contrataciones

El momento de mayor actividad llega precisamente ahora. Durante estos días se resuelven los llamamientos más voluminosos del proceso: 240 plazas de Técnico Especialista en Educación Infantil, 189 puestos de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos, 141 de Auxiliar Técnico Educativo y 22 de Auxiliar Administrativo. Entre estas cuatro categorías se concentra más del 70% de toda la oferta.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, subraya la importancia de no dejar nada a la improvisación cuando se acerca septiembre: "la anticipación y la coordinación de estos procesos son fundamentales para garantizar que los centros educativos puedan comenzar el nuevo curso con los recursos humanos necesarios y sin incidencias".

De la Hera insiste en que el objetivo va más allá de rellenar una plantilla: "Estamos realizando un importante esfuerzo para ordenar y agilizar los llamamientos, facilitar la incorporación de los profesionales y asegurar una adecuada atención al alumnado desde el primer día de curso".