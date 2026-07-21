Transformación Digital
Así es 'Aurora', el proyecto que automatiza 94 trámites administrativos de la Comunidad mediante inteligencia artificial
Permite reducir los tiempos de tramitación, minimizar errores y liberar a los empleados públicos de tareas repetitivas
L. O.
La Comunidad Autónoma ha automatizado ya 94 procedimientos administrativos en 23 centros directivos mediante el proyecto ‘Aurora’, una iniciativa que genera un ahorro estimado de más de 80.000 horas de trabajo al año y que forma parte de la estrategia de inteligencia artificial aplicada a la Administración pública.
La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, presentó este martes estos datos durante una jornada dirigida a altos cargos de la Comunidad, en la que dio a conocer las principales actuaciones impulsadas para agilizar los trámites, mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar el trabajo de los empleados públicos.
El Gobierno regional, a través de la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia, “avanza para ofrecer una Administración más ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía mediante proyectos que automatizan procedimientos, mejoran la atención a la ciudadanía y facilitan el trabajo de los empleados públicos”, indicó la consejera, quien destacó que “la Inteligencia Artificial representa una gran oportunidad para transformar la Administración y prestar mejores servicios públicos. Nuestro objetivo es incorporarla de forma progresiva, responsable y segura, asegurando que cada proyecto aporte un beneficio real y facilite el trabajo”.
Entre las iniciativas más avanzadas, además del proyecto ‘Aurora’, que permite reducir los tiempos de tramitación, disminuir los errores y que los empleados públicos dediquen más tiempo a tareas de mayor valor añadido, la Comunidad impulsa nuevas soluciones de inteligencia artificial para automatizar la lectura de documentos presentados por los ciudadanos e incorporar automáticamente la información a los expedientes electrónicos. Además, trabaja en un agente conversacional para la Sede Electrónica que facilitará la realización de trámites administrativos y en asistentes inteligentes para distintos ámbitos de la Administración, como las Escuelas Oficiales de Idiomas, los servicios de Recursos Humanos de Educación o el soporte técnico interno.
Estas actuaciones se completan con proyectos relacionados con la recomendación inteligente de ofertas de empleo, la orientación profesional, la automatización de procedimientos tributarios, la modernización de aplicaciones informáticas y el desarrollo de nuevos servicios digitales.
Datos de calidad y formación
La estrategia incorpora también actuaciones dirigidas a mejorar la calidad y la organización de los datos que utiliza la Administración, reforzar la seguridad de la información y consolidar un modelo que garantice un uso seguro, responsable y transparente de la Inteligencia Artificial, conforme a la normativa europea.
Al mismo tiempo, el Gobierno regional desarrolla un amplio programa de capacitación para que los empleados públicos incorporen estas herramientas a su actividad diaria. Entre las actuaciones destacan la implantación de Microsoft Copilot Chat, la adquisición de licencias de Microsoft 365 Copilot, la incorporación de Gemini y NotebookLM en el ámbito educativo y el desarrollo de acciones formativas específicas en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y nuevas tecnologías.
“Nuestro objetivo no es incorporar Inteligencia Artificial por incorporar tecnología, sino utilizarla allí donde aporte un beneficio real a la ciudadanía. La inteligencia artificial debe ayudarnos a prestar mejores servicios públicos, simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer a los empleados públicos herramientas que les permitan desarrollar su trabajo con mayor eficacia”, concluyó López Aragón.
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