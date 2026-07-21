Antelo y Virginia Martínez votarán a favor de la convalidación del decreto regional de vivienda

José Ángel Antelo y Virginia Martínez anuncian que este miércoles votarán a favor de la convalidación del decreto de vivienda por responsabilidad y "porque la Región de Murcia necesita medidas que permitan aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a ella", especialmente a los jóvenes y a las familias. No obstante, ambos diputados defenderán que el decreto sea tramitado como proyecto de ley, con el objetivo de incorporar las modificaciones necesarias para convertirlo en una herramienta verdaderamente eficaz.

Entre esas mejoras, Antelo y Virginia Martínez consideran prioritaria la modificación de la Loturm (Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia) para que todo el suelo sea urbanizable salvo el expresamente protegido, favoreciendo así el desarrollo urbanístico y la construcción de nuevas viviendas.

Asimismo defenderán una reforma que permita que, con la aprobación inicial de los Planes Generales, ya puedan concederse licencias y construirse viviendas, sin tener que esperar a la aprobación definitiva, un proceso que en muchos municipios se prolonga durante años y "retrasa innecesariamente" la llegada de nuevas viviendas al mercado.

"Lo que proponemos es eliminar burocracia y desbloquear el suelo para construir más y mejor. No podemos permitir que miles de viviendas permanezcan paralizadas por trámites administrativos que se eternizan mientras los precios siguen subiendo y los jóvenes ven imposible acceder a una vivienda", señalaron.

Los diputados consideran que la tramitación del decreto como proyecto de ley permitirá incorporar estas y otras mejoras para dotar a la Región de Murcia de una legislación urbanística "moderna, ágil y capaz de responder a la demanda real de vivienda".

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"Votamos a favor por responsabilidad, pero queremos ir mucho más lejos. La Región de Murcia necesita una reforma profunda de su legislación urbanística que aumente la oferta de vivienda, elimine trabas administrativas y convierta a nuestra región en el mejor lugar de España para construir y acceder a una vivienda", concluyen.