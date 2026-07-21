Choque con el SEPES por la ampliación del polígono Saprelorca

La operación de ampliación del polígono industrial Saprelorca en 75 hectáreas ha enfrentado en el consejo de administración al Gobierno regional y el ayuntamiento, que han aprobado la medida, y a la entidad estatal Casa47, antiguo SEPES, que ha votado en contra.

El consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, y el alcalde de Lorca, Gil Jódar, que se reunió este lunes con los presidentes de la patronal Ceclor y de la Cámara de Comercio e Industria, garantizó la ampliación, pero se mostraron sorprendidos por el voto contrario del Ejecutivo central.

Marín expuso su asombro por esta negativa e instó al Gobierno central a que reconsidere su postura, «porque se está oponiendo al desarrollo de Lorca y de toda su comarca», debido a que el proyecto está pensado para seguir atrayendo inversiones y generando nuevas oportunidades de empleo.

«Se está oponiendo al desarrollo de Lorca y de toda su comarca» Luis Alberto Marín — Consejero de Empresa, Empleo y Economía Social

Dijo que el Gobierno murciano no entiende la posición de Casa47, encargada de la gestión del suelo a nivel estatal, «porque es una actuación positiva para Lorca y para toda la Región» y reiteró que la Comunidad apoya la ampliación del polígono industrial Saprelorca «como una actuación estratégica».

En términos parecidos se expresó el alcalde de Lorca, que ha recordado que Casa47 tiene el 30% de Saprelorca, y que su oposición no solo afecta a la expansión del suelo, sino a la renovación de un préstamo participativo de más de 5 millones de euros que vende el 31 de diciembre.

Saprelorca, que mantiene el proyecto adelante con la mayoría del resto de entidades que la participan, se verá obligada a afrontar un pago de 1,8 millones de euros correspondiente a la parte estatal y el alcalde afirmó que la decisión del antiguo SEPES «quiebra el principio de colaboración entre las tres administraciones».

El polígono Saprelorca cuenta en la actualidad con más de un millón de metros cuadrados de suelo útil distribuido en 350 parcelas y el proyecto de ampliación está pendiente de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, que se aprobará en el pleno del ayuntamiento este mes, y de los correspondientes trámites para poder destinar esas cerca de 75 nuevas hectáreas a suelo industrial.

El sector empresarial respalda el proyecto pese al parón

Ceclor y la Cámara de Comercio también cerraron filas con el Ayuntamiento y la Comunidad tras el voto contrario de Casa47, según asegura el Gobierno local en una nota de prensa. Su presidente calificó el polígono como un ejemplo de colaboración público-privada con 45 años de recorrido y ha defendido que su desarrollo «es imparable».

Desde la Cámara de Comercio, Juan Francisco Gómez insistió en que industria y vivienda no son objetivos contrapuestos, sino complementarios para el municipio.

Noticias relacionadas

Entre los proyectos que dependen de la ampliación figura la inversión de 60 millones de euros anunciada por la empresa Noksel España para ampliar su planta de fabricación de tubos de acero en el polígono.