La Aemet activa la alerta naranja en la Región en una jornada de calor extremo, tormentas y hasta 42 grados

El termómetro no da tregua. Este martes llega a la Región de Murcia una nueva ola de calor que dejará temperaturas propias del corazón del verano, con avisos activos en prácticamente todo el territorio murciano.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en toda la Región, con la única excepción del Campo de Cartagena y Mazarrón, donde el aviso será amarillo.

Hasta 42 grados en el interior

Las cifras hablan por sí solas. Según los datos de la Aemet, Lorca será el punto más caluroso de la jornada, con una máxima que podría alcanzar los 42 grados, tras una mínima de 25. Muy cerca estará Caravaca de la Cruz, con 41 grados de máxima y una mínima de 22, mientras que en la capital, Murcia, el mercurio también rozará los 41 grados, con una mínima de 26 que hará que la noche apenas dé respiro.

En Yecla, la máxima llegará a los 40 grados, con una mínima de 22, y será Cartagena la localidad donde el calor se sienta con algo menos de intensidad gracias a la influencia del mar, con una máxima de 36 grados y una mínima de 24.

Dos mujeres charlan en la calle en plena ola de calor, en una imagen de recurso. / E. P.

Estos datos confirman lo que ya adelantaba la Aemet a nivel nacional: es probable que se superen los 40 grados en el interior de Andalucía y de Murcia, así como en el sur de Castilla-La Mancha, una de las zonas más castigadas por esta ola de calor que arranca este martes.

Tormentas en el Altiplano y el Noroeste

El calor no vendrá solo. La Aemet también ha activado avisos por tormentas en el Altiplano y en el Noroeste de la Región, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. A nivel nacional, este fenómeno afectará especialmente a las sierras del interior, con chubascos y tormentas que también podrían dejar granizo en zonas como el norte de Murcia, el interior de Valencia o Albacete.

Además de las tormentas, la Región estará en aviso amarillo por altas temperaturas asociado a fenómenos de tipo tormentoso, según la información oficial de la Aemet, que también prevé la presencia de calima en el sur y este de la península, incluida la Región de Murcia.

Cielos con nubes y viento flojo

En cuanto al ambiente general, la jornada del martes se presentará con cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, donde se concentrará el riesgo de tormenta. El polvo en suspensión será otro de los protagonistas del día, en línea con la calima prevista para el este peninsular.

Las temperaturas seguirán una tendencia de ligero ascenso o sin cambios respecto a los días previos, mientras que el viento soplará flojo y de dirección variable, sin grandes rachas salvo en los puntos donde se desarrollen tormentas.

Noches sin descanso

Uno de los aspectos más duros de esta ola de calor serán las noches. La Aemet prevé noches tropicales en amplias zonas del este peninsular, incluida la Región de Murcia, donde las mínimas apenas bajarán de los 22-26 grados, como reflejan los datos de Caravaca, Yecla, Cartagena, Lorca y Murcia capital. En algunos puntos del litoral mediterráneo, las mínimas podrían no bajar de los 25 grados, lo que dificultará el descanso nocturno en buena parte de la Región.