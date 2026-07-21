El absentismo laboral se enquista entre los trabajadores de la Región de Murcia con bajas que duran 17 días más que la media nacional

El absentismo laboral en la Región de Murcia "no baja, no se reduce y no se controla" tras alcanzar una tasa del 7,7%, medio punto por encima del 7,2% registrado en el conjunto de España. El dato supone además un nuevo avance respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaba el 7,6%. El incremento interanual es de apenas una décima, equivalente a un crecimiento relativo aproximado del 1,3%, pero confirma una tendencia que se mantiene en el tiempo.

Así lo advirtió este martes Alfonso Hernández Quereda, decano del Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, que presentó los datos procedentes del informe elaborado por la Fundación Justicia Social para el Consejo General de Graduados Sociales. Hernández Quereda añadió que el absentismo laboral ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un "problema estructural", tanto por su persistencia como por el elevado número de trabajadores que permanecen en situación de incapacidad temporal.

En el caso de Murcia, el absentismo vinculado específicamente a bajas médicas se sitúa alrededor del 6,1%, una décima inferior al 6,2% registrado en el conjunto de España, pese a que la tasa general regional supera claramente la media nacional. España cerró 2025 con aproximadamente 1,24 millones de procesos de incapacidad temporal, un 14% más que en 2023. Tomando como referencia el periodo comprendido entre 2019 y 2025, el incremento acumulado se acerca al 25%, advirtió Hernández Quereda.

Durante la presentación de los datos ante los medios, el decano de los graduados sociales murcianos destacó la duración de las bajas al alza en la Región: los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes tuvieron una duración media de 61,38 días en Murcia en 2025, mientras que la media nacional fue de 44,14 días.

Los graduados sociales apuntan a un problema "estructural" debido al envejecimiento de los trabajadores o el aumento de los problemas de salud mental

En términos prácticos, una baja médica duró así en la Región unos 17 días más que en en el conjunto del país (un 39% más). Eso sí, Hernández Quereda matizó que esta mayor duración no puede atribuirse solo a una "falta de voluntad" de los trabajadores o que un día en concreto decidan quedarse en casa y no acudir a su puesto. Entre los factores que influyen se encuentran el envejecimiento de las plantillas, la naturaleza de las patologías y el peso que tienen en la economía murciana actividades con una elevada exigencia física.

La situación es todavía más acusada entre los trabajadores autónomos. En el conjunto del país, la duración media de sus procesos alcanza los 101,83 días, frente a los 39,29 días del Régimen General.

Respecto al debate entre empresarios y sindicatos sobre qué debe abarcar el concepto 'absentismo', el decano señaló que debe englobar cualquier ausencia al puesto de trabajo, esté justificada o no. Dentro de él se encuentran las bajas médicas, que constituyen una ausencia plenamente justificada por una situación de incapacidad temporal.

El sector industrial, a la cabeza

En el desglose por sectores en la Comunidad, apuntó que la industria es el que registra una mayor tasa de absentismo en la Región de Murcia. Durante el primer trimestre de 2026 se situó alrededor del 8%, aunque experimentó una ligera mejoría respecto al 8,1% contabilizado en el mismo periodo de 2025.

La "exigencia física" de numerosos puestos industriales, la "repetición" de determinados movimientos y el" envejecimiento progresivo de las plantillas" son algunos de los factores que explican esta mayor incidencia, a lo que se sumaría el peso de las enfermedades musculoesqueléticas, especialmente frecuentes en actividades que requieren esfuerzos continuados o posturas forzadas.

Los problemas musculoesqueléticos, con un 45% del total, siguen siendo la principal causa de baja

Muy cerca aparece el sector servicios, con una tasa general de absentismo del 7,8%: aproximadamente un 6,2% corresponde exclusivamente a bajas médicas por incapacidad temporal.

Tanto la construcción como la agricultura registran una tasa algo inferior, del 6,8%, aunque continúan siendo sectores que requiere una mayor atención por el componente físico de sus empleos. La manipulación de cargas, las posturas forzadas, los accidentes y las lesiones traumatológicas condicionan los datos de esta actividad, a lo que se suman la exposición a temperaturas elevadas, el esfuerzo físico continuado y el carácter estacional del trabajo así como una menor incorporación de trabajadores jóvenes.

Los problemas de salud mental ya representan el 20,3% del total de casos de absentismo en la Región. / INTERNATIONAL SOS

Ansiedad, depresión o estrés ya suponen el 20%

Las patologías musculoesqueléticas (que incluyen lesiones y enfermedades relacionadas con los músculos, articulaciones, huesos, tendones y espalda) son la principal causa de incapacidad temporal y representan aproximadamente el 45% de los casos analizados en la Región.

En segundo lugar se encuentran los trastornos de salud mental, que ya suponen un 20,3% de las bajas por casos como ansiedad, depresión, estrés y situaciones de desgaste profesional.

"Es el grupo que más preocupa actualmente", señaló el decano, ya que proceden, en la mayoría de casos, por problemas de organización, conflictos entre empresas y trabajadores, la sobrecarga y el deterioro del ambiente laboral. Todo ello, dijo, pueden terminar provocando episodios que desemboquen en una baja médica.

Ante esta evolución, Hernández Quereda subrayó la importancia de actuar antes de que aparezca la enfermedad. "La prevención pasa por establecer unas condiciones de trabajo adecuadas, una organización correcta y un entorno laboral saludable", sostiene. En menor medida las enfermedades oncológicas representan alrededor del 7% de los procesos, expuso el decano.