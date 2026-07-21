Las 22 muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Región obligan a reforzar las medidas frente al calor

La Región de Murcia afronta esta semana un nuevo episodio de calor extremo con avisos de nivel naranja por temperaturas de hasta 42 grados en gran parte del territorio, mientras las administraciones intensifican las medidas de prevención para reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la salud de la población.

El episodio coincide con un aumento de la mortalidad asociada al calor, puesto que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III estima que 22 personas han fallecido durante el mes de julio por causas atribuibles a las altas temperaturas en la Comunidad.

Estas estimaciones no corresponden únicamente a golpes de calor, sino que incluyen también fallecimientos relacionados con el agravamiento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y otras patologías favorecidas por el calor extremo, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones dirigidas a la población y a los sectores con mayor exposición al sol.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Vega del Segura alcanzará máximas de 42 grados, mientras que el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas registrarán hasta 41 grados y el Noroeste y el Altiplano llegarán a los 40 grados.

El consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, ha señalado que este episodio podría dejar "picos máximos de hasta 47 grados centígrados en algunos puntos de la Región", una estimación distinta de las previsiones oficiales de la Aemet, y ha destacado el elevado grado de concienciación de empresarios y trabajadores para aplicar medidas preventivas.

Marín ha recordado la campaña regional contra los golpes de calor, basada en la distribución de material informativo en varios idiomas y en la coordinación con sectores especialmente expuestos, como la agricultura y la construcción, donde se han adaptado horarios, incrementado las pausas y reforzado las medidas de hidratación.

Por su parte, la Consejería de Salud mantiene activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud y recomienda permanecer en lugares frescos, beber agua con frecuencia, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas mayores, menores de cuatro años, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

En paralelo, el Gobierno regional mantiene las medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales, con restricciones al uso de maquinaria y materiales que puedan provocar chispas en montes y espacios naturales.

Asimismo, COAG Murcia recomienda adaptar las jornadas laborales, aumentar los periodos de descanso y suspender la actividad ante cualquier síntoma compatible con un golpe de calor, al recordar que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar accidentes durante estos episodios de temperaturas extremas.