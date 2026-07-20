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El Zacatín regresa el 2 de agosto con la alfarería como protagonista

El Ayuntamiento de Bullas destaca la alfarería y cerámica tradicional como ejes principales de la próxima edición del mercado artesanal

Un grupo de personas pasea por el mercadillo Zacatín en ediciones anteriores.

Un grupo de personas pasea por el mercadillo Zacatín en ediciones anteriores. / L.O.

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La Opinión

La Opinión

El mercadillo artesanal El Zacatín regresa el próximo 2 de agosto "con la alfarería y la cerámica como protagonistas", anunciaron desde el Ayuntamiento de Bullas en una nota.

"En esta edición de agosto, la alfarería y la cerámica tradicional serán las grandes protagonistas de la jornada, poniendo en valor uno de los oficios artesanales más representativos de la historia y la identidad de Bullas", destacan.

El mercadillo se desarrollará en su horario habitual, de 9.00 a 14.00 horas, en el casco histórico de la localidad, concretamente en el entorno de las Plazas Vieja y del Castillo, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos de artesanía, productos locales y gastronomía.

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El Zacatín "se ha consolidado como uno de los mercados artesanales con mayor tradición de la Región de Murcia y constituye un importante escaparate para los artesanos locales, además de un atractivo turístico que cada mes atrae a cientos de visitantes a Bullas", apuntan desde el Consistorio, que anima a vecinos y visitantes "a descubrir la riqueza artesanal, gastronómica y patrimonial del municipio".

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