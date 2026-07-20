El Zacatín regresa el 2 de agosto con la alfarería como protagonista

El mercadillo artesanal El Zacatín regresa el próximo 2 de agosto "con la alfarería y la cerámica como protagonistas", anunciaron desde el Ayuntamiento de Bullas en una nota.

"En esta edición de agosto, la alfarería y la cerámica tradicional serán las grandes protagonistas de la jornada, poniendo en valor uno de los oficios artesanales más representativos de la historia y la identidad de Bullas", destacan.

El mercadillo se desarrollará en su horario habitual, de 9.00 a 14.00 horas, en el casco histórico de la localidad, concretamente en el entorno de las Plazas Vieja y del Castillo, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos de artesanía, productos locales y gastronomía.

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El Zacatín "se ha consolidado como uno de los mercados artesanales con mayor tradición de la Región de Murcia y constituye un importante escaparate para los artesanos locales, además de un atractivo turístico que cada mes atrae a cientos de visitantes a Bullas", apuntan desde el Consistorio, que anima a vecinos y visitantes "a descubrir la riqueza artesanal, gastronómica y patrimonial del municipio".