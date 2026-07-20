La Región de Murcia felicita a los jugadores de España por conseguir la segunda estrella

La noche del domingo 19 de julio será recordada para siempre por los españoles. En 120 minutos -más largos de lo habitual por el extraño tiempo de descanso- la selección derrotó con autoridad a la Argentina de Leo Messi.

Ante semejante hito, las principales figuras e instituciones de la Región de Murcia felicitaron el triunfo de la roja a través de sus redes sociales y canales oficiales. El presidente de Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, felicitó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), a España.

Señaló que se trata de un "ejemplo de unidad y excelencia", así como un "hito para el deporte nacional". Considera que se trata de una "página memorable en la historia deportiva del país", pero que va "mucho más allá de lo deportivo".

El mandatario considera que es "una victoria que trasciende al terreno de juego y que representa el esfuerzo, el talento, la disciplina y la capacidad de un país para alcanzar las metas más ambiciosas cuando trabaja unido"

El delegado del gobierno, Francisco Lucas, también trasladó sus felicitaciones a los jugadores en su cuenta de Twitter. Lucas habla de "orgullo de selección" y destaca su lucha hasta el último minuto.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez no se quedó atrás y felicitó a la actual generación de jugadores por "hacer historia y unir a todo un país alrededor de un sueño". También, al igual que Francisco Lucas y Miras, concluyo exclamando: "¡Viva España!".

Por otro lado, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, si bien no puso ningún mensaje en sus redes, se mostró activa y apoyando al equipo de Lamine Yamal.

Fulgencio Gil Jódar, alcalde de Lorca, celebró la victoria con varias publicaciones en su cuenta de Facebook donde se podía leer "Viva España".

De los que más se extendieron en su felicitación fueron los miembros de la Federación de Fútbol en la Región. "Es un sueño que sobrevivió a derrotas, silencios, lágrimas y generaciones enteras que nunca dejaron de creer...", colgaron en sus redes.

"Hubo un tiempo en el que solo existía un sueño. Un sueño que sobrevivió a derrotas, silencios, lágrimas y generaciones enteras que nunca dejaron de creer... ¡Hoy ese sueño ya no pertenece al futuro, pertenece a la historia!", añadieron. "El fútbol, el carácter, el talento y un corazón que jamás dejó de latir", subrayaron.

"La segunda estrella ya brilla sobre nuestro escudo. Una estrella nacida del esfuerzo de quienes estuvieron, de quienes están y de quienes seguirán defendiendo estos colores. Hay noches que se celebran. Y hay noches que se recuerdan para siempre. ¡Esta ya es eterna! ¡¡Vamos, España!!", apostillaron.

Por otro lado, los tres principales clubes de la Región felicitaron al combinado nacional por su victoria. El Real Murcia dijo: "¡¡¡Somos campeones del mundo!!! Llegó la segunda estrella. ¡¡¡Viva España!!!"

El Cartagena por su parte, dio la enhorabuena a los campeones, mientras que el Águilas Fútbol Club manifestó lo siguiente: "¡Que somos campeones del mundo por segunda vez! ¡Enhorabuena a nuestra selección española de fútbol!"

El UCAM de baloncesto afirmó: "Somos campeones del mundo!!! ¡Enhorabuena a todos!". En la línea del Hozono Global Jairis Alcantarilla que escribió: "Campeones del mundo. Viva España"

El tenista Carlos Alcaraz, presente en la final jugada en el MetLife Stadium, cogió su móvil y dio la enhorabuena a quienes había visto alzar al cielo de Nueva Jersey el título: "Vamooooooos, España!!!!!!!!!!!", fue su respuesta acompañándola con 11 banderas del país al que él también representa con éxito. Los emoticonos se hicieron muy visibles, especialmente las dos estrellas que ya lucen en la camiseta de la selección que domina el mundo.

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Otras entidades como la Policía Local de Murcia también felicitaron al equipo de Luis de La Fuente por la consecución del máximo galardón del mundo del fútbol.