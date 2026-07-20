La Región destinará 140 millones a los bomberos forestales hasta 2032, un 75% más que en el contrato actual

La mayor apuesta económica realizada hasta ahora por el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en la Región de Murcia ya tiene cifra. El Gobierno autonómico destinará 140 millones de euros al servicio entre 2028 y 2032, frente a los cerca de 80 millones del contrato vigente, un incremento del 75% que permitirá ampliar la plantilla, consolidar empleo estable, mejorar los salarios y reforzar la capacidad operativa del dispositivo.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dio a conocer este lunes el volumen de la inversión durante la firma del III Acuerdo de mejora de la calidad del empleo en el Servicio de Prevención Selvícola y Defensa del Patrimonio Natural, suscrito con CCOO y UGT tras meses de negociación. Aunque el contenido del pacto ya había trascendido en las últimas semanas, la cuantía global que respaldará el próximo contrato era el principal dato pendiente.

La inversión pasará de una media anual de 16 millones de euros en el contrato vigente a 28 millones entre 2028 y 2032. Para López Miras, esas cifras representan "una declaración de prioridades" y reflejan la decisión de reforzar un servicio que calificó de "absolutamente estratégico y esencial" para la protección del patrimonio natural.

El nuevo contrato elevará la plantilla hasta los 379 efectivos mediante la incorporación de 29 nuevas plazas y consolidará la estabilidad laboral de un centenar de trabajadores. Según explicó el presidente, el 91% de ellos pasará a prestar servicio durante los doce meses del año, de forma que 370 de los 379 integrantes del operativo tendrán contratos anuales.

El acuerdo también contempla una mejora retributiva del 30,82%, además de medidas dirigidas a favorecer la conciliación, entre ellas la supresión de la localización obligatoria fuera de la jornada laboral. Las movilizaciones extraordinarias pasarán a ser voluntarias y remuneradas.

El presidente Fernando López Miras, junto las secretarias generales de UGT y CCOO, Paqui Sánchez (Dcha) y Teresa Fuentes / Juan Carlos Caval

Durante su intervención, López Miras enmarcó estas medidas en la necesidad de adaptar el dispositivo al incremento del riesgo de incendios asociado al cambio climático, las olas de calor y los periodos prolongados de sequía. "Los incendios forestales ya no son los de hace dos décadas", afirmó, al defender que la Comunidad debe anticiparse con un servicio "más sólido, más estable, mejor preparado y con más recursos".

406.000 hectáreas de alto riesgo en la Región

El presidente recordó que la Región cuenta con 406.000 hectáreas catalogadas como zonas de alto riesgo de incendio forestal y reivindicó el papel de los bomberos forestales durante todo el año, no solo en la extinción, sino también en las labores preventivas de mantenimiento y gestión del monte.

Las organizaciones sindicales destacaron que el acuerdo supone una mejora histórica para el colectivo y pusieron en valor el proceso negociador que ha permitido alcanzarlo.

La secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, sostuvo que mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales "no es únicamente una cuestión de justicia", sino también "una inversión en la seguridad de toda la ciudadanía". A su juicio, el pacto demuestra que "cuando existe voluntad de diálogo, respeto entre las partes y compromiso con el interés general, es posible alcanzar acuerdos que benefician tanto a los profesionales como al conjunto de la sociedad".

Una representación de los bomberos forestales estuvo presente este lunes en la firma del acuerdo en San Esteban / Juan Carlos Caval

Por su parte, la secretaria general de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez, calificó el documento como "el mejor acuerdo ahora mismo en el territorio nacional" para este colectivo y destacó avances como la subida salarial, la eliminación de la localización obligatoria y la conversión de puestos discontinuos en empleos a tiempo completo. "Hoy es el día para celebrar que la Administración y ambas organizaciones sindicales firmemos un gran acuerdo. Cuando se quiere, sí se puede", afirmó.

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El acuerdo servirá de base para el futuro contrato del servicio, con el que la Comunidad pretende reforzar la prevención y la respuesta frente a incendios cada vez más complejos, al tiempo que mejora las condiciones laborales de los profesionales encargados de proteger los montes de la Región.