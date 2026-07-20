La Región comienza con alertas naranjas la peor semana en lo que va de verano

La temperatura en España se situó tres grados por encima de lo habitual en los primeros 15 días de julio. Con olas de calor que baten récords en los termómetros y cifras de muertes por calor que no paran de ascender, la crisis climática empieza a ser más que evidente.

La mayor parte del territorio nacional arranca la semana con alertas naranjas y amarillas y la Región no es la excepción. Concretamente, para el este lunes habrá alerta amarilla en las siguientes comarcas: Campo de Cartagena y Mazarrón, Altiplano y el Noroeste.

El resto de zonas -la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas- tendrán un aviso naranja. En estos casos, las horas de más peligro, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, se ubicarán entre la una de la tarde y las nueve de la noche. Al igual que en las comarcas pintadas de amarillo.

En la ciudad de Murcia se registrarán 42 grados de máximas este lunes y por las noches costará dormir, ya que las mínimas estarán en los 25 grados. Lorca tendrá cifras similares, 41 grados de máximas y 24 de mínimas. En Cartagena, en cambio, y pese al aviso, se registrará una de las máximas menos elevadas de toda la Región de Murcia: 35 grados. La noche, sin embargo, vendrá con mínimas de 28 grados.

El calor será más ligero en Caravaca durante las horas finales del día, dado que la Aemet cifra en 20 grados las temperaturas mínimas. Aunque, durante el día se alcanzarán los 39 grados. Los medidores de temperatura de Yecla indicarán datos muy similares, y es que durante las horas de sol se llegará a los 39 grados, mientras que lo más bajo serán los 22 grados.

Cabe resaltar que a los avisos por calor que se encuentran en toda la Región se añade uno por tormentas en el Noroeste. La Aemet señala un peligro bajo de tormentas y granizos que podrían tener lugar entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche -espacio de tiempo en el que permanecerá activa la alerta-.

Riesgo extremo de incendio en el altiplano

Como consecuencia del calor y la sequía, el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia sitúo en "extremo" el riesgo de incendio forestal para el Altiplano.

Pero serán solamente Yecla y Jumilla quienes estarán ante esta situación de peligro por fuego en el territorio regional; el aviso es "muy alto" en la Cuenca de Mula, en el Guadalentín y en el Noroeste.

El mapa del reisgo de incendio para la Región de Murcia. / 112

Asimismo, en el Litoral este, Litoral oeste y la Vega Alta-Ricote-Murcia la alerta será "alta". De esta forma, los bosques de la Región encadenan otra jornada en riesgo por posibles fuegos.

Próximos días

La situación no será mejor para el martes. La Aemet ha tintado de naranja a toda la Región, con la única excepción del Campo de Cartagena y Mazarrón para el que hay un aviso amarillo.

Los termómetros superarán los 40 grados en todos los espacios de este territorio ubicado al sureste de la Península Ibérica, con la excepción de algunas partes de la mencionada comarca, donde se podrán ver máximas de 37.

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El miércoles transcurrirá de forma muy similar: alerta naranja para las comarcas del Valle del Segura; el Noroeste; el Altiplano; el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Solo se librará el Campo de Cartagena y Mazarrón -con alerta amarilla- y temperaturas alrededor de los 37 grados.