La Región cierra el monte y endurece las restricciones por el riesgo extremo de incendios

La Región de Murcia se prepara para varios días de temperaturas extremas con un endurecimiento notable de las normas en el monte. La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha aprobado, a través de una resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, una batería de medidas excepcionales para reducir al máximo el riesgo de incendio forestal.

Las restricciones entran en vigor este martes, 21 de julio, y estarán activas hasta el martes 26 de julio a las 07:00 horas, ambos días incluidos.

La medida estrella: restricciones al tráfico de vehículos y maquinaria

La principal novedad de la resolución es la limitación del tránsito rodado de vehículos y maquinaria a motor por los caminos y viales que atraviesan zonas forestales de la Región. El objetivo es evitar que una chispa o una fuente de calor provoque una ignición en pleno episodio de calor extremo.

Las restricciones se centran especialmente en la maquinaria capaz de generar chispas o calor. Durante todo el periodo queda prohibido realizar trabajos con equipos radiales, aparatos de soldadura, desbrozadoras de disco o astilladoras, tanto en superficies forestales como en la franja de 200 metros que las rodea.

El resto de trabajos autorizados con maquinaria en zonas de monte solo podrán realizarse entre las 6.00 y las 13.00 horas, cumpliendo las condiciones de seguridad marcadas por la resolución.

Excepciones contempladas

No todo queda paralizado. La normativa recoge algunas actividades exentas:

El uso de calderas para extracción de plantas aromáticas y los aprovechamientos apícolas, que podrán desarrollarse entre las 5.00 y las 13.00 horas.

para extracción de plantas aromáticas y los aprovechamientos apícolas, que podrán desarrollarse entre las 5.00 y las 13.00 horas. Los trabajos de reparación de caminos que no requieran el uso de los equipos expresamente prohibidos.

El jueves 23 de julio, sin maquinaria en absoluto

La jornada más crítica será el jueves, 23 de julio, día en el que quedará suspendido por completo el uso de maquinaria en las zonas afectadas por la resolución. La Comunidad justifica esta medida por la previsión de unas condiciones meteorológicas especialmente adversas, que elevarán todavía más el riesgo de incendio ese día.

Prohibido el fuego y la pirotecnia cerca del monte

Las medidas extraordinarias también afectan al ocio y a las celebraciones populares:

Queda prohibido encender fuego en las áreas recreativas.

en las áreas recreativas. No se podrá lanzar material pirotécnico a menos de 400 metros de terrenos forestales. La única excepción es la pirotecnia terrestre cuyo vuelo no supere los dos metros de altura.

a menos de 400 metros de terrenos forestales. La única excepción es la pirotecnia terrestre cuyo vuelo no supere los dos metros de altura. Se prohíbe la celebración de pruebas o competiciones de vehículos a motor cuyos recorridos crucen zonas de monte, sean públicas o privadas, por el riesgo añadido tanto por el funcionamiento de los vehículos como por la concentración de gente.

Cierre de accesos y vigilancia reforzada

Los Agentes Medioambientales velarán por el cumplimiento de todas estas medidas y reforzarán la vigilancia en espacios naturales protegidos, superficies forestales y montes de utilidad pública. Entre sus tareas está también el cierre de accesos a los espacios forestales protegidos y montes de utilidad pública, una restricción que estará vigente desde el martes 21 hasta el lunes 27 de julio a las 7.00 horas.

Además, los efectivos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales, adscritos al Plan Infomur, permanecerán en estado de alerta para poder intervenir con rapidez ante cualquier incidencia durante estos días de calor extremo.

Llamamiento a la prudencia

El Gobierno regional insiste en la necesidad de extremar la prudencia estos días: evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, llamas o chispas, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los Agentes Medioambientales.

Noticias relacionadas

También recomienda no arrojar colillas, fósforos ni otros objetos encendidos, y avisar de inmediato al 112 ante cualquier columna de humo, llama o indicio de un posible incendio forestal.