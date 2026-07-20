El PP al delegado del Gobierno: "¿Qué lecciones pretende dar sobre emergencias si los vehículos de la Guardia Civil se caen a pedazos?"

Tal y como ha publicado este periódico, cerca de la mitad de los vehículos con los que cuenta la Guardia Civil en la Región de Murcia tienen más de 15 años de antigüedad, una realidad que consta en un documento de la Dirección General del Cuerpo. Con estas cifras en la mano, el diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón ha preguntado al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, “qué lecciones pretende dar al Gobierno regional sobre gestión del servicio de emergencias si permite que los vehículos de la Guardia Civil de la Región se caigan a pedazos”.

"El delegado de Sánchez debería ocuparse de lo que es su responsabilidad, que es dotar de recursos suficientes y dignos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y no de utilizar políticamente los incendios para generar alarma de forma irresponsable”, dijo Cerón, indica el PP en un comunicado.

El diputado del PP se ha hecho eco de las últimas denuncias sobre el estado del parque móvil de la Guardia Civil en la Región, “cuya antigüedad amenaza incluso la operatividad de algunos cuarteles, un problema que, lejos de solucionarse, se ha agravado en los últimos años”, hasta el punto de que “muchos vehículos han sido dados de baja o se encuentran averiados”.

“Si el señor Lucas se preocupara por lo que le compete del mismo modo que dedica su tiempo a generar una alarma injustificada por la situación de los bomberos, no tendríamos que lamentar que la mitad de los vehículos de la Guardia Civil en la Región tuviesen más de 15 años de antigüedad”, subrayó, prosigue la nota.

“¿Cómo se atreve a exigir el señor Lucas nada cuando en los últimos cinco años el parque móvil de la Guardia Civil en la Región se ha reducido en 23 vehículos?”, apuntó Cerón. “¿Con qué credibilidad pide aumentos de personal cuando se niega a adoptar medidas para resolver el déficit de más de 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que sufre nuestra tierra?”, apostilló.

“La precaria situación en cuanto a recursos humanos y materiales que sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad en la Región tiene responsables con nombres y apellidos: el ministro del Interior Marlaska, que por diversos motivos hace tiempo que debería haber dimitido, y el delegado de Sánchez Francisco Lucas, que, mientras utiliza recursos públicos para hacer oposición al Partido Popular y al Gobierno regional, hace dejación de funciones”, detalló el parlamentario.

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"La realidad es que, mientras el señor Lucas abandona a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Región, el Gobierno regional combate con eficacia los incendios y refuerza los medios humanos y materiales del cuerpo de Bomberos”, destacó Cerón. “181 plazas en cinco años, 42 vehículos y un 31% más de presupuesto son buenas muestras de ese compromiso con los servicios de emergencias”, sentenció.