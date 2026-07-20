Administración
Un nuevo concurso de méritos 100% electrónico permitirá cubrir puestos de la Comunidad en solo diez días
El nuevo procedimiento, que se pondrá en marcha en septiembre, valorará los méritos de forma automática y permitirá atender con mayor rapidez las necesidades de personal
L. O.
La Comunidad pondrá en marcha durante el próximo mes de septiembre un nuevo procedimiento simplificado de concurso de méritos que permitirá resolver en un plazo de diez días la provisión de puestos de trabajo de la Administración regional.
La Dirección General de Función Pública y Diálogo Social presentó este lunes el desarrollo del proyecto a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios. La principal novedad de este sistema es que todo el procedimiento se gestionará por medios electrónicos.
Además, la valoración de los méritos aportados por los empleados públicos se realizará de manera automática, lo que reducirá considerablemente los plazos de tramitación. La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, destacó que "este nuevo procedimiento permitirá cubrir puestos de trabajo de una forma mucho más rápida, transparente y eficiente, reduciendo la carga administrativa y ofreciendo mayores garantías tanto a los empleados públicos como a la propia Administración".
A diferencia de los concursos ordinarios que se convocan periódicamente, el nuevo modelo permitirá publicar concursos generales cuando las necesidades organizativas de la Administración regional así lo requieran, sin tener que esperar a la convocatoria anual.
"Reducirá tiempos de espera"
De esta forma, la Comunidad podrá responder con mayor agilidad ante puestos vacantes o necesidades concretas de personal, favoreciendo una mejor distribución de los recursos humanos y mejorando el funcionamiento de los servicios públicos. "Estamos dando un paso importante en la modernización de la Función Pública regional. La transformación digital no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en utilizarlas para simplificar los procedimientos, reducir los tiempos de espera y prestar un mejor servicio a la ciudadanía", señaló la consejera.
Permitirá convocar concursos cuando sea necesario y agilizará la cobertura de vacantes
El procedimiento simplificado se enmarca en la Estrategia para la Transformación de la Función Pública Regional, que tiene como objetivo el avance de la administración electrónica a los cambios que la digitalización ha introducido en la forma de trabajar y de gestionar los servicios públicos. Con la implantación de este sistema, el Gobierno regional también aplica la simplificación administrativa en los procedimientos de personal, mejorando la capacidad de organización de sus plantillas y optimizando los recursos humanos disponibles.
López Aragón también destacó que “la modernización de la Administración debe desarrollarse desde el diálogo social y contando con la participación de las organizaciones sindicales, porque el objetivo compartido es conseguir una Administración más ágil, eficaz y cercana”.
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