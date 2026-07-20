Manuel Martínez: "El regadío y la protección ambiental pueden reforzarse mutuamente"

Recientemente celebraron la jornada ‘Renaturalización y estrategias para un regadío sostenible. Soluciones innovadoras’. ¿Qué papel juegan las comunidades de regantes en la modernización del regadío?

Un papel determinante. Las comunidades de regantes distribuimos el agua a cerca del 70% de la superficie regable de España, por lo que hacemos posible que la modernización llegue efectivamente a las explotaciones agrícolas. En nuestro caso, con 41.166 hectáreas y 9.276 comuneros, la modernización se ejecutó en tres fases entre 1996 y 2010, con una inversión de 34 millones de euros, implantando sistemas de telecontrol que permiten gestionar de forma remota toda la infraestructura hidráulica. Como resultado, la eficiencia media de distribución supera el 96% y casi el 100% de la superficie utiliza riego localizado, además de la instalación de miles de sondas de humedad. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó en 2025 a la CRCC como ejemplo de agricultura de precisión.

¿Cómo se lleva a cabo la renaturalización de una balsa, y cuáles son sus beneficios?

Nuestro proyecto de Renaturalización de Balsas de Riego en el entorno del Mar Menor, financiado con más de 1,7 millones de euros por la Fundación Biodiversidad, actúa sobre 8 balsas para convertirlas en espacios de mayor valor ambiental. La actuación principal consiste en la instalación de islas flotantes con unas 34.000 plantas macrófitas, que ocupan alrededor de 8.500 metros cuadrados. Se complementa con riberas vegetadas, más de 30.000 metros cuadrados de hidrosiembra para el control de la erosión, un corredor ecológico y ensayos con cultivos alternativos de baja demanda hídrica. La vegetación funciona como filtro verde, contribuye a mejorar la calidad del agua, ayuda a reducir la evaporación y estabiliza los taludes. Además, las balsas se están consolidando como refugios de biodiversidad: en el primer año de seguimiento se han censado 38 especies de aves. Es una demostración de que el regadío y la protección ambiental pueden reforzarse mutuamente.

Los datos del proyecto europeo Life Triplet reflejan que la digitalización de la fertirrigación permite ahorrar hasta un 15% de agua, reducir un 12% el uso de fertilizantes, un 40% la huella de carbono de los cultivos y un 37% la huella hídrica. ¿Es este un claro ejemplo de la llamada ‘digitalización útil’?

Sin ninguna duda. Life Triplet, liderado por la UPCT y en el que hemos colaborado estrechamente, representa esa digitalización útil porque transforma los datos en recomendaciones concretas de riego y fertilización. Las herramientas se han desarrollado para 18 cultivos y tienen potencial de aplicación en unas 280.000 hectáreas. En un territorio estructuralmente deficitario, alcanzar ahorros de agua de hasta el 15% partiendo de un regadío ya muy tecnificado es un avance de enorme trascendencia. La tecnología es una aliada imprescindible para producir más con menos, avanzar hacia un regadío cada vez más eficiente y compatible con la protección del medio ambiente.

En pleno auge de la inteligencia artificial, ¿cómo trabajan para aplicar la IA al riego, la fertilización y la sanidad vegetal?

La IA se está incorporando de forma operativa a la gestión del regadío, y su verdadero valor reside en convertir los datos en decisiones. Los modelos predictivos desarrollados con la UPCT integran la información de miles de sondas de humedad, la teledetección satelital y los vuelos de dron con cámara multiespectral para ajustar semanalmente las recomendaciones de riego y fertiirrigación a las necesidades reales de cada cultivo.

Hace unos meses estrenaron la planta fotovoltaica flotante más grande de España para regadío. ¿Qué balance hace de este proyecto hasta la fecha?

Francamente positivo. La planta de la balsa de Cola, de 1.560 kWp, producirá más de 2,1 millones de kWh al año y evitará la emisión de unas 700 toneladas de CO2 anuales. Los resultados confirman la viabilidad técnica, económica y ambiental de nuestro modelo de transición energética y nos animan a seguir avanzando hacia una mayor autosuficiencia de los bombeos.

El relevo generacional sigue siendo uno de los grandes retos de la agricultura. ¿Cómo se trabaja desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para promover esta forma de vida entre los más jóvenes?

Por un lado, mediante la formación, en colaboración estrecha con la UPCT, acogiendo estudiantes en prácticas, trabajos fin de estudios sobre nuestras infraestructuras y la celebración de jornadas técnicas. Por otro, demostrando que la agricultura es un sector puntero: un joven que comprueba que el riego se gestiona con sondas, teledetección e inteligencia artificial percibe una profesión de futuro. Pero el relevo solo se producirá si existen rentabilidad, estabilidad y certidumbre hídrica. Por eso, defender el Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura esencial e irrenunciable, es también defender el relevo generacional en una comarca que genera 47.400 empleos y cerca de 2.800 millones de euros de valor añadido bruto al año.

La innovación sitúa al Campo de Cartagena como referente de una agricultura moderna, eficiente y comprometida con el medio ambiente. ¿Qué margen de mejora hay?

Siempre existe margen de mejora: avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética de nuestros bombeos, integrar plenamente la IA en la toma de decisiones y extender la renaturalización a más infraestructuras. Pero hay un aspecto que no depende solo de los regantes: la seguridad hídrica. Podemos estar entre los regadíos más eficientes de Europa, y los datos lo avalan, pero sin certidumbre sobre el agua todo el modelo se resiente. Es imprescindible preservar el Trasvase Tajo-Segura, complementado con la desalación y la reutilización, que son recursos valiosos, pero no pueden sustituirlo por sí solos. El agua debe abordarse como una cuestión de Estado, con criterios técnicos y científicos y al margen de disputas partidistas y territoriales. Con esa garantía, el Campo de Cartagena podrá seguir siendo una de las principales despensas hortofrutícolas de Europa.