Juan Carlos Arranz, gerente de Ecoembes: "La separación en casa sigue siendo la asignatura pendiente"

La Región de Murcia recicla más envases que nunca, pero todavía arrastra una asignatura pendiente: separar mejor los residuos. Ese es el principal diagnóstico que hace Juan Carlos Arranz, gerente de Ecoembes en la Región de Murcia. La comunidad supera los objetivos legales de reciclaje pero sigue por debajo de la media nacional en la utilización de los contenedores amarillo y azul. Arranz atribuye esta situación a la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana, seguir mejorando las infraestructuras y adaptarse a las particularidades territoriales de una región con una población muy dispersa.

¿Qué fotografía dibujan los datos de reciclaje de envases en la Región de Murcia?

La valoración es positiva porque la Región de Murcia alcanzó en 2025 una tasa de reciclaje del 78,3%, reciclando más de 47.000 toneladas de envases domésticos. Además, cumplimos los objetivos legales de reciclaje tanto de forma global como por materiales. Ahora bien, eso no significa que el trabajo esté terminado, porque todavía tenemos margen para mejorar en la recogida separada.

¿Dónde está ese margen de mejora?

Principalmente en conseguir que más envases lleguen al contenedor correcto. Ahí todavía estamos por debajo de la media nacional. La aportación al contenedor amarillo ronda los 15,5 kilos por habitante, cuando en España está alrededor de los 21. En el contenedor azul ocurre algo parecido. Hemos mejorado respecto al año anterior, pero todavía estamos un escalón por detrás

"La Región de Murcia recicló 47.193 toneladas de envases y alcanzó una tasa del 78,3 por ciento"

¿Por qué sucede eso?

Influyen varios factores. Puede haber municipios que necesiten reforzar la infraestructura de recogida y también hay que seguir haciendo un esfuerzo importante de sensibilización para que los ciudadanos sepan separar correctamente. Además, la Región de Murcia tiene una gran dispersión territorial y eso condiciona la gestión de los residuos.

¿Qué errores siguen siendo los más frecuentes?

Yo no lo plantearía así. La ciudadanía ha mejorado mucho en los últimos años y eso se refleja en los datos, pero todavía necesitamos seguir avanzando. La separación en origen es el primer paso de toda la cadena de reciclaje y cuanto mejor se haga en casa, más eficiente resulta todo el proceso posterior.

"Más de 570 empresas murcianas participan ya en el sistema colectivo de Ecoembes"

¿Qué errores siguen siendo los más frecuentes?

En el contenedor amarillo encontramos aproximadamente un 25% de ‘impropios’, es decir, residuos que no deberían estar ahí. Entre los más habituales aparecen restos orgánicos y también textiles. La implantación del contenedor para materia orgánica y el desarrollo de sistemas específicos para recoger el textil ayudarán a reducir esos errores.

Aún hay quien piensa que separar residuos no sirve para nada porque luego todo acaba mezclándose.

Esa idea no responde a la realidad. Los residuos que el ciudadano deposita de forma separada llegan separados a las plantas de selección. Allí se clasifican por materiales mediante distintos procesos antes de enviarlos a reciclaje. Visitar una de estas instalaciones es la mejor forma de comprobar cómo funciona realmente el sistema.

¿Dispone la Región de Murcia de infraestructura suficiente?

Sí. Contamos con tres plantas de selección de envases ligeros, situadas en Murcia, Lorca y Ulea, además de más de 16.000 contenedores entre amarillos y azules distribuidos por toda la comunidad. Evidentemente, siempre pueden realizarse mejoras puntuales allí donde sean necesarias.

¿Cómo se sitúa la Región de Murcia respecto al resto de España?

España está entre los países europeos con mejores resultados en reciclaje de envases y existen diferencias entre comunidades autónomas. Navarra, Cataluña o el País Vasco suelen figurar entre las referencias. Murcia no está entre las comunidades con peores resultados, pero sí queremos seguir mejorando para acercarnos a esos niveles.

"Los errores en el contenedor amarillo aún representan uno de cada cuatro residuos"

¿Le preocupa que la Región permanezca por debajo de la media nacional en recogida separada?

No me gusta, a nadie le gusta que estemos por debajo de la media. Nuestro objetivo es situarnos por encima y trabajamos con las administraciones para conseguirlo. Estamos impulsando un nuevo convenio que permitirá seguir reforzando recursos, campañas y actuaciones para facilitar el reciclaje.

Ecoembes suele insistir en que el reciclaje es una responsabilidad compartida.

Lo es completamente. Las empresas tienen que diseñar envases cada vez más sostenibles, las administraciones deben facilitar la recogida y los ciudadanos tienen que separar correctamente los residuos. Si falla cualquiera de esos eslabones, el sistema se cae, pierde eficacia.

¿Cómo imagina la Región dentro de cinco años?

Noticias relacionadas

Me gustaría verla con una mejor separación de residuos, mayores tasas de recogida y una gestión mucho más digitalizada. La digitalización permitirá disponer de información en tiempo real para tomar mejores decisiones, optimizar rutas, conocer el estado de los contenedores y prestar un servicio más eficiente. Estoy convencido de que Murcia puede dar ese salto.