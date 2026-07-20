Medio ambiente
Inyección de 92.000 euros para reducir el riesgo de incendio forestal en Jumilla
Hicieron clareos, podas, eliminación de restos vegetales y acondicionamiento de caminos
La Comunidad ha concluido los trabajos de gestión forestal sostenible desarrollados en el monte público conocido como ‘Rajica de Enmedio’, en el término municipal de Jumilla, una actuación que ha permitido intervenir sobre más de 43 hectáreas de superficie forestal para mejorar la biodiversidad, reducir el riesgo de incendios y adaptar los ecosistemas a los efectos del cambio climático.
La actuación, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha dispuesto de una inversión total de 92.196 euros, cofinanciada en un 63 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 37 por ciento por la Comunidad Autónoma, informa el Gobierno regional en un comunicado.
Los trabajos realizados permiten mejorar la estructura y estabilidad de las masas forestales, lo que favorece su regeneración natural y aumenta su capacidad para resistir episodios de sequía, plagas o incendios forestales.
Las actuaciones se han desarrollado sobre repoblaciones forestales que presentaban un elevado grado de densidad y una evolución estancada, circunstancias que dificultaban su regeneración natural y aumentaban la vulnerabilidad frente a incendios y fenómenos climáticos extremos.
Entre los trabajos destacan los clareos selectivos para reducir la competencia entre ejemplares, las podas para favorecer un crecimiento más equilibrado del arbolado, la eliminación de restos vegetales acumulados y el acondicionamiento de caminos.
- Llegan las tormentas de verano a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla en el Noroeste y el Altiplano
- Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
- La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
- Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
- La segunda lista de la UMU hace bajar las notas de corte hasta dos puntos: Medicina se queda en un 13,158
- Incendio en el antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña: buscan a dos sospechosos que huyeron en una moto
- Nueva limpia en las oposiciones a auxiliar de enfermería en la Región de Murcia: solo 10 aprobados entre los más de 4.300 aspirantes
- Muere Floren Dimas, oficial retirado del Ejército del Aire y firme defensor de la memoria histórica en la Región