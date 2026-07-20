Habitaciones más modernas y hoteles más ‘verdes’ para un turismo más competitivo en la Región de Murcia

La planta alojativa de la Región de Murcia se pone al día: más de 70 hoteles, campings y alojamientos turísticos y rurales se han beneficiado de un importante lavado de cara a través de reformas, instalaciones sostenibles, digitalización y nuevos equipamientos. Habitaciones y estancias más modernas, eficientes y preparadas para seguir ‘mimando’ a un sector que está en auge en la Comunidad y que quiere seguir mostrando su músculo y capacidad de competitividad y atracción a visitantes tanto nacionales como extranjeros.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha invertido 7,4 millones de euros en ayudas para la mejora de estas instalaciones dentro del Plan de Revitalización y Sostenibilidad de los Alojamientos Turísticos de la Región de Murcia. Esta convocatoria se lanzó septiembre de 2024 con tres meses para la presentación de solicitudes, se comenzaron a resolver y adjudicar a partir de esa fecha y se ha finalizado su ejecución en estos primeros seis meses del año.

Una vez finalizada la convocatoria el balance de esta línea de ayudas directas para la modernización de alojamientos turísticos ha sido de 33 hoteles beneficiados, por unos 5,6 millones euros. Respecto a los extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos rurales, las subvenciones llegaron a 38 de ellos por unos 1,7 millones. En total, 71 alojamientos turísticos por 7,4 millones de euros, "superando por tanto el 97% de porcentaje de ejecución de los fondos asignados, que alcanzaban los 7,6 millones de euros, lo que ya define el enorme éxito de esta iniciativa", resaltan desde la Consejería que dirige Carmen Conesa.

Estas ayudas han llegado a 23 municipios diferentes, donde destacan por volumen de peticiones Cartagena, San Pedro del Pinatar, Archena, Mazarrón, San Javier, Lorca y Águilas. Como se puede observar, la mayor parte de la demanda de estas ayudas se ha recibido de alojamientos situados en municipios costeros, "lo que refuerza la estrategia de sostenibilidad turística del Gobierno regional, que apuesta por renovar y diversificar la oferta turística en el litoral y potenciar el turismo azul".

La distribución de las ayudas, según las líneas de actuación previstas, refleja una clara orientación hacia la modernización y la mejora de la competitividad, a través del desarrollo de nuevos equipamientos turísticos, como zonas de sombra (pérgolas, toldos), o mejoras en la calidad del servicio y los equipamientos.

Destacan también las actuaciones en materia de eficiencia energética, con instalaciones de energías renovables como placas solares, luminaria solar exterior o sistemas de calentamiento de agua, o las actuaciones vinculadas a la transición verde y sostenible, como la regeneración de entornos ajardinados con especies autóctonas, la eliminación de especies invasoras o la mejora de la biodiversidad. Otro significativo porcentaje de estas ayudas se ha dirigido a fomentar la transición digital de los alojamientos, con inversiones en domótica, sensorística, check-in automatizado, redes wifi, contenidos digitales o comercio electrónico.

El Hotel El Churra de Murcia, otro de los beneficiados por las obras de mejora de sus instalaciones. / Israel Sánchez

Murcia, La Manga, Bullas...

Respecto a casos concretos, el Hotel El Churra de Murcia ha mejorado su eficiencia energética con la sustitución de toldos, la instalación de paneles solares y puntos de recarga para vehículos eléctricos, además de renovar equipamientos en sus habitaciones. En el ámbito del turismo rural, La Joya del Valle de Ricote, en Villanueva del Río Segura, ha creado nuevas zonas de sombra y espacios verdes, incorporado puntos de reciclaje e instalado placas solares y alumbrado exterior con energía solar. También se ha podido impulsar el GastroHotel El Borrego de Bullas, el primer establecimiento de este tipo que abrió sus puertas en la Región: el antiguo molino harinero restaurado del siglo XVII, ubicado en plena naturaleza junto al río Mula, está comandado por el prestigioso chef murciano Salvador Fernández y ha supuesto un verdadero caso de "éxito" por medio de estas ayudas.

En la costa, el Hostal Sub Up de Cabo de Palos ha invertido en el aislamiento térmico del edificio, sistemas para reducir el consumo de agua, energía solar y nuevas zonas de sombra. Por su parte, el Hotel Grand Hyatt La Manga Club ha ejecutado actuaciones centradas en la sostenibilidad, como pérgolas, tecnologías de riego eficiente, itinerarios para peatones, bicicletas y vehículos eléctricos, además de la mejora de jardines, piscinas y otras zonas exteriores para ofrecer una experiencia más sostenible a sus clientes.

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Y la ocasión para hacerlo no puede ser más oportuna: el sector turístico regional sigue evolucionando (sobre todo este verano) como uno de los principales motores económico y sociales de la Región, acumulando mes tras mes nuevos récords de visitantes, ocupación e impacto económico.