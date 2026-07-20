Frenazo de las hipotecas en la Región de Murcia con una de las mayores caídas de firmas de todo el país

El mercado inmobiliario de la Región de Murcia sigue dando evidentes signos de enfriamiento en lo que va de año después de que la firma de hipotecas sobre viviendas descendiese un 13,2% en mayo respecto al mismo mes de 2025. El fuerte frenazo experimentado en la Comunidad es bastante más pronunciado que el que se registra a nivel nacional (bajada del 0,09%), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Durante el pasado mes de mayo se registraron en la Región un total de 1.192 operaciones sobre viviendas, lo que si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retrocedieron en la Comunidad con una caída del 0,3%. Así, solo marcaron un peor registro que el de Murcia Baleares y Cantabria con caídas del 19,55%, 17,91%, respectivamente.

En la Región se prestaron 137 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 6,29% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 5,4%.

La caída supera ampliamente el ligero retroceso nacional (-0,09%) y sitúa a la Comunidad entre las autonomías con peor evolución del mercado

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.554 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 213,98 millones de euros. De ellas, 60 fueron sobre fincas rústicas y 1.494 sobre urbanas. De las 1.494 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas, las 1.192 mencionadas anteriormente fueron sobre viviendas; 4 en solares y 298 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 13 y en 127 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 238 hipotecas con cambios en sus condiciones, 98 fueron por novación.

En mayo se firmaron 1.192 préstamos para vivienda, mientras el capital concedido descendió un 6,3%

Por contra, se cancelaron 1.998 préstamos sobre fincas en la Comunidad: de ellas 1.383 correspondieron a viviendas, 88 a fincas rústicas, 511 a urbanas y 16 sobre solares. En el otro lado de la balanza nacional, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%).

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido del dato regional de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).